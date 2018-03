Kamil Stoch pravljično sezono kronal z novo zmago, Peter Prevc osmi #video

Planica, posamična tekma (nedelja)

Poljak Kamil Stoch je zmagal tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala sezone smučarjev skakalcev na letalnici v Planici in potrdil veliki kristalni globus, ki ga je osvojil že prejšnjo nedeljo v Vikersundu. Dobil je tudi točkovanje Planica7 in s tem tudi lepo denarno nagrado v višini 17 tisoč evrov. Najboljši letalec sezone je postal Norvežan Andreas Stjernen. Najboljši Slovenec na nedeljski posamični preizkušnji je bil Peter Prevc na osmem mestu.

Drugi na finalni tekmi je bil svetovni rekorder Avstrijec Stefan Kraft (243 in 236 m/440,1), tretji pa svetovni prvak v poletih Norvežan Daniel Andre Tande (243,5 in 234,5 m/439,6).

Za Prevcem (235 in 232 m/424,1) je bil drugi Slovenec Anže Semenič, ki je zasedel 17. mesto (222 in 219,5 m/388,9), Tilen Bartol je bil 18. (222 in 214,5 m/386,2), Jernej Damjan pa 23. (214 in 214 m/370,5).

Kamil Stoch je razveselil poljske navijače:

Planica je danes v znamenju poljskih navijačev. Odmeva Polska, Polska. Kamil Stoch ima izjemno podporo. @SiolSPORTAL #planica2018 pic.twitter.com/OY8Uhi9SQR — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) March 25, 2018

Rezultati: Druga serija:

1. Kamil Stoch 234,5m/455,6 točke

2. Stefan Kraft 236m/440,1 točke

3. Daniel Andre Tande 234,5 m/439,6 točke

8. Peter Prevc 232m/424,1 točke

17. Anže Semenič 219,5m/388,9 točke

18. Tilen Bartol 214,5m/386,2 točke

23. Jernej Damjan 214m/370,5 točke



Prva serija:

1. Kamil Stoch 245m/237,9 točke

2. Daniel Andre Tande 243,5m/223,9

3. Robert Johansson 237m/222,7

8. Peter Prevc 235m/210,9 točke

15. Tilen Bartol 222m/196,2 točke

17. Anže Semenič 220m/195,3 točke

24. Jernej Damjan 214m/185,2 točke

Tudi Planica 7 Stochu, najboljši letalec Stjernen

Kamil Stoch težji za 17 tisoč evrov. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pred zadnjo tekmo sezone sta bili odprti še vprašanji, in sicer kdo bo dobitnik malega kristalnega globusa za polete in kdo bo v skupnem seštevku predvidenih sedmih planiških poletov (Planica7) dobil 20.000 švicarskih frankov, kar je okrog 17.000 evrov.

Lepa denarna nagrada je romala v žep junaku sezone Stochu, najboljši letalec sezone pa je postal Norvežan Andres Stjernen.

Nedelja v Planici za zdaj skopari s soncem. Kmalu se začne zares, Tilen Bartol je v poskusni seriji poletel kar 247,5 metrov. @SiolSPORTAL #planica2018 pic.twitter.com/2DDeBztxJN — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) March 25, 2018

Poskusna serija: Bartol do osebnega rekorda, Prevc le za Stochom

V poskusni seriji je Tilen Bartol poletel kar 247,5 metra, škoda je le, da se ta polet ni zgodil na tekmi. Zdaj ne bo štel za nič drugega kot za osebni rekord slovenskega skakalca. Izredno razpoložen je bil tudi Anže Semenič (231 m), bolj zadržan pa Jernej Damjan (213 m).

V poskusni seriji se je izkazal tudi Peter Prevc. Čeprav je skočil 10 metrov manj kot Bartol, je zbral kar 15 točk več. Prevčev dosežek je bil na koncu dovolj za drugi rezultat. Boljši od njega je bil le Poljak Kamil Stoch (247m/198 točke).

Dosežki Slovencev v poskusni seriji: Jernej Damjan 213m/131,6 točke

Tilen Bartol 247,5m/170,8 točke

Anže Semenič 231m/159 točk

Peter Prevc 237,5m/186 točk

