Kranjec razočaran nad odnosom in upa, da kaj takega ne bo doživel nikoli več

Robert Kranjec v Planici dobil dodatno energijo za nadaljevanje športne poti

Robertu Kranjcu je Planica razkrila nova obzorja. Z dobrimi nastopi je v prvi vrsti sebi dokazal, da je še vedno lahko član elite. Dokazal pa je tudi trenerjem, ki vanj niso več verjeli in ga postavili na stranski tir. "Pomembno mi je, da je za vse enako zagotovljeno, bodisi če skačeš v 'poden' bodisi na hrbtišče. Da ne bi imel spet občutka 'po uporabi odvrzi'," je Kranjec dal vedeti, da so pozimi nanj kar pozabili.

"Sezono sem končal odlično. Vesel sem, da smo bili na ekipni tekmi tretji. Vmes smo bili že četrti, zato je bilo super, da smo bili na stopničkah, in to pred našimi navijači. Doma je najlepše nastopati. To je edina priložnost, Nemci imajo recimo osem tekem. Iz sebe iztisneš več, kot imaš pokazati. Če si na stopničkah, je toliko bolje," je bil Robert Kranjec vesel, da se je sezona končala na takšen način – v nedeljo ima namreč možnost nastopa le 30 najboljših skakalcev v svetovnem pokalu, zato ne bo mogel tekmovati.

Na petkovi posamični preizkušnji je bil z desetim mestom celo najboljši Slovenec, a pred prihodom v dolino pod Poncami ni vedel, kam spada: "Zavedal sem se ravni svojih skokov, ne pa, kam me lahko ponesejo. Dve leti nisem letal. Morda bi se drugače razpletlo, če bi priložnost dobil še na kakšni velikanki. V Planico sem prišel pod pritiskom. Hotel sem priti do zadoščenja. Dokazati sem si hotel, patudi drugim, da še vedno znam."

Janus mu je le čestital, svetovala pa sta mu trenerja B-ekipe

"V Planico sem prišel pod pritiskom. Hotel sem priti do zadoščenja. Dokazati sem si hotel, pa tudi drugim, da še vedno znam." Foto: Žiga Zupan/Sportida Ker je Kranjec sezono začel kot član A-reprezentance, bi bilo razumljivo, da bi mu v Planici trenerski štab z Goranom Janusom na čelu govoril, kaj mora narediti na Letalnici bratov Gorišek. A ni bilo tako. Ker je zadnje čase treniral z B-ekipo, sta mu svetovala Igor Medved in Jure Šinkovec, ki skrbita za moštvo v celinskem pokalu: "Dejala sta mi, naj bom osredotočen le na polete in naj potisnem šumeče dejavnike na stranski tir. Uspelo mi je. Goran mi je le čestital. Zahvalil sem se mu, da me je dal v ekipo. Jani (Jani Grilc, op. a.) mi je tudi čestital. To je bila naša komunikacija."

Zanimivo je tudi to, da na tej relaciji komunikacije sploh ni in so med njimi le pozdravi. In takšen odnos ga moti. Že med sezono se zanj niso pretirano zanimali.

Decembra ga ni nihče povohal. Celo Peterko in Baloha je prosil, ali gre lahko trenirat z dekleti. Česa takega ne želi doživeti nikoli več.

"Razočaran sem bil. Na naši ravni se to ne bi smelo dogajati." Foto: Žiga Zupan/Sportida "Tega, kar sem doživel letos, nisem še nikoli. Spoznal sem, kako se med uspešnimi sezonami stvari zakrijejo. Ko si enkrat v slabem položaju, vidiš, kakšni so drugi ljudje. Iz te strani sem bil globoko razočaran. Za novo leto sem praktično sam ostal doma, brez načrtov, treningov, kaj moram delati. Nič od tega mi ni nihče povedal. Celo Petija (Primož Peterka, op. a.) in Stena (Stane Baloh, trener ženske reprezentance, op. a.) sem prosil, ali grem lahko z njima na trening. Pa še to ni imelo smisla, ker nisem bil z glavo pri stvari. Razočaran sem bil. Na naši ravni se to ne bi smelo dogajati," je poudaril Kranjec in dodal, da upa, da nikoli več ne bo šel čez takšno obdobje.

V intervjuju za Sportal je februarja govoril, da se bo po Planici odločil, ali bo še nadaljeval kariero, saj je vmes zaradi razočaranja že razmišljal, da bi smuči postavil v kot. Po tako uspešnem koncu tedna je dobil prepotrebno dozo energije za nadaljevanje športne poti. "Tema mi je padla na oči. Eno sezono bom še skakal. Upam, da mi bodo sponzorji stali ob strani. Ostajam v policiji in ta podpora je dobrodošla," pravi Robi.

"Drugi morajo odločati glede trenerjev"

"Nimam predloga. O tem morajo odločati odgovorni za to. Pomembno mi je, da je za vse enako zagotovljeno, bodisi če skačeš v 'poden' bodisi na hrbtišče. Da ne bi imel spet občutka 'po uporabi odvrzi'." Foto: Žiga Zupan/Sportida In kakšne so smernice za naprej? "Ta trenutek nimam še nič v glavi. To je stvar Smučarske zveze Slovenije. Po sezoni spadam v B-ekipo. S temi fanti sem se imel super. Všeč mi je bil načrt, ki smo ga naredili z Medom in Šinkijem. Moj načrt je bila Planica. Upal sem še na Vikersund, vendar ni šlo skozi," je odgovoril Kranjec, ki je na podvprašanje, ali sta omenjena dva njegov predlog za trenerja, dodal: "Nimam predloga. O tem morajo odločati odgovorni za to. Pomembno mi je, da je za vse enako zagotovljeno, bodisi če skačeš v 'poden' bodisi na hrbtišče. Da ne bi imel spet občutka 'po uporabi odvrzi'."

Jasno pa je, da si bo zdaj vzel približno teden za počitek, nato pa se bo že počasi lotil kondicijskega dela priprav na novo sezono: "Letos baze praktično nisem imel, zato bi rad najprej naredil to. Maja bom šel nato na počitnice."