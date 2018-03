Domen Prevc ve, kam mora usmeriti glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prejšnji sezoni je bil Domen Prevc v skupnem seštevku svetovnega pokala na visokem šestem mestu, se veselil tudi štirih posamičnih zmag, zato smo ga v ospredju pričakovali tudi v tej zimi.

Njegova najboljša uvrstitev je bilo četrto mesto v Vikersundu, nastopil pa je na manj kot polovici tekem svetovnega pokala, ki ga je končal na 33. mestu. Zato pa je odigral pomembno vlogo, da je Slovenija na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojila srebrno odličje.

"Nekako sem zadovoljen z razpletom, ampak če potegnem črto pod sezono, to ni to, kar smo si zastavili"

Upa, da bo v prihodnji sezoni bolj razprl krila in se približal najboljšim. Foto: Urban Meglič/Sportida Za konec je dobro nastopal tudi v Planici. Če mu je v četrtkovih kvalifikacijah ne bi zagodli narava in žirija, bi se že v petek lahko veselil odličnega dosežka, enako kot v nedeljo. A jutri ne bo mogel nastopiti, ker ni uvrščen med najboljših 30 v svetovnem pokalu.

"Nekako sem zadovoljen z razpletom, ampak če potegnem črto pod sezono, to ni to, kar smo si zastavili. To je motivacija za naprej, da vemo, kaj bo treba narediti," pravi 18-letnik.

Na ekipni tekmi na Letalnici bratov Gorišek pa je bil najboljši slovenski posameznik. Če bi ta tekma štela kot posamična, bi bil odličen tretji.

"Smernice so začrtane, kam in kako ter kam usmeriti glavo"

Verjel je v brata, da mu bo uspelo. Skupaj so se na koncu veselili tretjega mesta. Foto: Urban Meglič/Sportida "Zadovoljen sem. Naredil sem dva lepa poleta. Včeraj (nastopil je kot predskakalec in si prislužil vstopnico za moštveno preizkušnjo, op. a.) je bil zadnji skok najboljši. Današnja sta imela še rezerve, vendar sem lahko zadovoljen," je povedal Domen.

Ni veliko manjkalo in slovenski orli bi lahko bili drugi, prav tako zelo blizu pa so bili Poljaki na četrtem mestu. Zadnji med Slovenci je poletel brat Peter, Domen pa je ob njegovem pristanku nemudoma vedel, da bo dovolj za stopničke: "Nisem bil nervozen. Zaupal sem, da se bo vse izšlo dobro. Iz izkušenj veš, koliko potrebuje skakalec. Ko je pristal, sem vedel, da bomo tretji. Vedno pa je treba počakati na končno odločitev.

Za naslednjo sezono se pričakuje, da bo naredil nov preskok proti najboljšim. Tudi sam bo stremel k temu: "Smernice so začrtane, kam in kako ter kam moram usmeriti glavo. Najprej je treba urediti šolo, da se bom lahko potem v miru osredotočil na skoke."