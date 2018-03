Japonec, ki je obnorel slovenska srca, razkril drzen načrt

Noriaki Kasai

Japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je neuničljiv. Na skakalnicah tako mojstrsko skriva 45 let, da je eden največjih fenomenov, kar si jih je mogoče zamisliti v tem športu. Ljubljenec občinstva v Planici pa pri tem noče ostati, saj je napovedal, da želi z najboljšimi na svetu tekmovati vsaj še deset let!

Japonska je na ekipni tekmi osvojila peto mesto. Kasai je bil njen najboljši predstavnik. Poletel je 231,5 in 235,5 metra, s tem pa nakazal, da bi lahko bil uspešen tudi na nedeljski tekmi. Foto: Vid Ponikvar

Najbolj priljubljeni Japonec v Sloveniji je na planiškem spektaklu deležen ogromnega spoštovanja. Čestitke dežujejo na vsakem koraku, navijači ga trepljajo po ramenu in želijo z njim naredili spominsko fotografijo. Noriaki Kasai je vesel vsake pohvale ali želje. Na sončni strani Alp se počuti tako dobro, da je s seboj ponovno pripeljal največji zaklad, dveletno hčerkico Rino.

Kasaijevi odkrivali ljubljanske lepote

Legendarni japonski as je nedavno obiskal ljubljansko znamenitost. Foto: STA Družinica je v Sloveniji združila delovne obveznosti skakalnega asa s prijetnim. "Nastanjeni smo v Kranjski Gori, potem pa malce raziskujemo okrog. Tako smo bili na Bledu, nekaj časa pa smo si vzeli tudi za obisk Ljubljane. Vaša prestolnica je zelo lepa. Odšli smo tudi na Ljubljanski grad in občudovali lep razgled. Čudovito je, polno turistov. Slovenija je res prekrasna država," je popihal na dušo mladi državi, ki že tradicionalno gosti finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, in se nasmehnil.

Dobra volja ga na bogati športni poti spremlja že zelo dolgo. S Planico si je bil že od nekdaj zelo blizu, po rekordnem dosežku, ko se je leta 2016 vpisal v zgodovino, prireditelji pa so ga presenetili s prisrčnim darilom zanj in za njegovo prvorojenko, pa se je med njim in občinstvom spletla izjemna vez.

Ko zasliši aplavz in podporo, je ganjen

Počuti se že skoraj kot Slovenec. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Obožujem Planico. Zelo jo imam rad. Vsa ta leta velja za nekaj posebnega. Ko napoči čas za tekme v Planici, se z veseljem odpravim v Slovenijo in uživam. Všeč mi je, da tako veliko ljudi navija zame. Hvala vsem za podporo. Počutim se skoraj že kot Slovenec," se je nasmehnil svetovni rekorder, ki ga je planiški praznik tako očaral, da je v njegovem srcu pomemben prostor našla tudi znamenita Avsenikova uspešnica, posvečena Planici.

Nazadnje jo je navdušenemu občinstvu zapel na četrtkovi slovesnosti v Ratečah. "Bilo je prekrasno. Planica je lepa pesem, ki me vedno spravi v dobro voljo."

Rad bi skakal še vsaj deset let

S 45 leti je daleč najstarejši skakalec v karavani. Porušil je že skoraj vse mogoče starostne mejnike in se večkrat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Še vedno je tako dobro telesno pripravljen, da ne namerava odnehati.

Letos se je na večnem seznamu športnikov, ki so največkrat nastopili na olimpijskih igrah, prebil do številke osem. Toliko nastopov ima tudi Rajmond Debevec. Kasai je postal rekorder zimskih olimpijskih iger. Foto: Getty Images

"Počutim se zelo mladega. Moje telo je v najlepšem redu, tako da nameravam v svetovnem pokalu skakati vsaj še deset let. Zakaj pa ne?" nam je zaupal veteran, ki bi lahko bil večini tekmecev po letih oče. Z ramo ob rami je tekmoval celo s številnimi trenerji, ki vodijo najboljše reprezentance. Od Gorana Janusa je na primer mlajši le dve leti. Slovo je beseda, ki je ne uporablja. O njem niti noče razmišljati.

Njegova kariera daljša od slovenske samostojnosti

Prvič se je za točke svetovnega pokala potegoval pred 30 leti. Foto: Getty Images V svetovnem pokalu je debitiral daljnega decembra 1988, ko sploh še ni bilo samostojne Slovenije! Konec leta bo tako praznoval okroglih 30 let, odkar je del svetovne karavane in se poteguje za točke. Okroglo obletnico bo najverjetneje obeležil delovno, saj namerava najboljšim štrene mešati tudi v sezoni 2018/19.

V tej sezoni je malce slabši kot v prejšnjih letih, a še vedno spada med 30 najboljših, tako da bo sezono končal z nedeljsko tekmo, na kateri bodo lahko nastopili le najboljši. Zaploskal bo Poljaku Kamilu Stochu, ki mu čestita za osvojitev velikega kristalnega globusa, in skušal še enkrat navdušiti občinstvo. Nato pa se bo vrnil v objem družine in si privoščil daljši odmor. Več kot zasluženo!