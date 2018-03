Po poletu Petra Prevca vsem zastal dih, nato je sledilo olajšanje! #video

Planica, ekipna tekma

Domen in Peter Prevc, Robert Kranjec in Anže Semenič so na sobotni ekipni tekmi na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih na letalnici v Planici zasedli tretje mesto mesto. Premočno so zmagali Norvežani, drugo mesto so zasedli Nemci. Poljaki na čelu z izjemnim Kamilom Stochom so pristali na nehvaležnem četrtem mestu.