Planica prejela eno od najlepših pohval

Odzivi najboljših treh na petkovi tekmi

Letalnica bratov Gorišek v Planici ni priljubljena le med slovenskimi, ampak tudi tujimi skakalci. In to ne med katerimikoli, planiško velikanko so za najbolj oboževano skakalnico na svetu označili najboljši. Tudi Kamil Stoch. ''Pravi užitek je leteti v Planici,'' je po petkovi zmagi sporočil Poljak, ki bo v nedeljo pred več tisočimi poljskimi navijači prejel veliki kristalni globus.

Na petkovi tekmi so se na zmagovalni oder uvrstili Norvežan, Poljak in Avstrijec (od leve proti desni). Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prvo letošnjo tekmo v smučarskih poletih v Planici je zaznamovala velika zmaga Kamila Stocha. Vse mu gre kot po maslu. Tekme osvaja z neverjetno lahkoto in elegantnimi skoki, ki navdušujejo zveste navijače. Ogromno se jih je odpravilo v dolino pod Poncami, kjer so zaploskali njegovemu novemu podvigu.

Zahvalil se je trenerjem, pohvalil rojake in navijače

Kamil Stoch bo v nedeljo prejel veliki kristalni globus. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Lepo je bilo leteti. Planica je moja najbolj priljubljena skakalnica. Pravi užitek je bilo skočiti tako daleč,'' je dejal 30-letni Poljak, ki bo v nedeljo prejel veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. V Planici je zmagal drugič, prvič po letu 2011.

''To je zelo pozitiven dan zame in za Poljsko. Zahvalil bi se svojim trenerjem, da se tako trudijo z ekipo, pohvalil bi tudi svoje sotekmovalce.''

Stoch, ki se je pred leti zaročil v Kranjski Gori in je zelo navezan na Slovenijo, je prispel v Planico brez tekmovalnega imperativa. Skupno zmago je imel že zagotovljeno, tako da ni čutil pritiska. ''To je prekrasen občutek. Lahko si dobre volje, se smejiš in sproščeno skačeš. Rad letim, upam, da bo tako tudi v soboto in nedeljo, ko si želim dobrih vetrovnih razmer, ki bi vsem omogočile enakovredne pogoje za polete. Komaj čakam na novi tekmi, polne tribune in glasne navijače. Užival bom,'' je popihal na dušo Planici.

Forfang vodilni v točkovanju Planica7

Johann Andre Forfang bi lahko v nedeljo prejel lepo finančno nagrado. Foto: Žiga Zupan/Sportida Drugo mesto je osvojil Johann Andre Forfang. Norvežan je v Sloveniji osvojil že četrte stopničke. Dvakrat je bil drugi, dvakrat pa tretji.

''Všeč mi je v Planici. Spada med moje najbolj priljubljene skakalnice. Kamil je tako močan, da ga nisem mogel premagati. Bilo je pretežko. Zelo sem zadovoljen z drugim mestom,'' je dejal vodilni tekmovalec v točkovanju za Planica7, v katerem se bodo štele še štiri serije.

Forfang je za zdaj v vodstvu. Če ga bo zadržal do konca sezone, bo prejel nagrado v vrednosti 20 tisoč švicarskih frankov.

Med kandidate za stopničke uvršča tudi Slovenijo

Stefan Kraft obožuje Letalnico bratov Gorišek v Planici. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na tretje mesto se je uvrstil slovenski sosed Stefan Kraft. Avstrijec, ki ga je po tekmi čakala dopinška kontrola, ni skrival sreče. V Planici je rad na stopničkah. ''Obožujem jo. Lani sem dvakrat zmagal. Zares ima lepo skakalnico. Zame je najboljša na svetu,'' je podobno kot zmagovalec Stoch omenil planiško lepotico, na katero se vsako leto odpravi s posebnim zadovoljstvom.

Kraft je vesel, da se njegova forma stopnjuje. Ob nastopih na olimpijskih igrah v Pjongčangu je bil razočaran, zdaj pa je boljši. Nima prav nobenih zdravstvenih težav, tako da se že veseli zadnjih tekem v tej sezoni. Čeprav je za njim naporna sezona, bo z veseljem letel še v soboto in nedeljo.

Slovenija bi se lahko v soboto potegovala za najvišja mesta v Planici. Foto: Vid Ponikvar

Na ekipni tekmi kot kandidate za stopničke vidi pet reprezentanc. Opozoril je na Slovenijo, Norveško, Poljsko, Nemčijo in Avstrijo. ''Vse ekipe so zelo močne. Moramo pokazati dobre polete, če se želimo uvrstiti med najboljše tri. Vse je še mogoče,'' je zaupal Kraft, veliki zaljubljenec v Letalnico bratov Gorišek. Ni kaj, Planica je prejela pohvalo in pol.