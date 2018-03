Semeniča diskvalifikacija šokirala, Stoch v svojem svetu, veselje Kranjca in Tepeša

Planica, posamična tekma

Poljski navijači, ki so v Planico pripotovali v velikem številu, so imeli razlog za veselje. Njihov junak Kamil Stoch je vnovič poletel na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Tudi pred letalce Norvežane. Johan Andre Forfang sicer ni bil pretirano oddaljen od zmage (3,7 točke), tretji Stefan Kraft pa je zaostal že nekoliko več.

Navdušenje poljskih navijačev, ko je Kamil Stoch prikorakal na najvišjo stopničko v Planici. Podelitev je spremljal tudi Peter Prevc. @SiolSPORTAL #planica2018 pic.twitter.com/3JjZxIeS9q — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) March 23, 2018

Slovenija je imela na tekmi deset skakalcev, v finalno serijo pa se je uspelo uvrstiti sedmerici - Anžetu Semeniču, Petru Prevcu, Boru Pavlovčiču, Juriju Tepešu, Tomažu Nagliču, Robertu Kranjcu in Žigi Jelarju.

Anze Semenic diskvalificiran, ker njegov dres ni bil prepusten. Namesto vrednosti 30 je naprava pokazala 27 #planica2018 #skijumping #skiflying — JakaLopatic (@Jaka_Lopatic) March 23, 2018

V drugo je od slovenskih orlov najboljši polet uspel najizkušenejšemu Kranjcu, ki se je lahko pohvalil s šestim dosežkom. Ko je pred njega poletel Semenič, ki je imel po prvi seriji točkovno prednost, je bilo videti, da bo Semenič osvojil deveto, Kranjec 11. in Tepeš 12. mesto.

Jezen je bil nase in na Freda

Anže Semenič je bil prvotno na devetem mestu najboljši slovenski skakalec, a so ga zaradi napačnega dresa naknadno diskvalificirali. Foto: Žiga Zupan/Sportida A je v ciljnem izteku sledil šok. Tako kot so v tej sezoni zaradi prepustnosti dresa diskvalificirali Damjana, se je podobno zgodilo Semeniču. Na hrbtu je bila prepustnost 37, morala bi biti 40.

"Jezen sem bil nase in na Freda (Fred Zoz skrbi za drese v slovenski reprezentanci, op. a.). Napaka je konec koncev moja in ne njegova. Sam bi moral preveriti. Napravo imamo v hotelu. Nisem pričakoval, da bo to težava. Med sezono sem bil velikokrat na kontroli in sploh nisem imel težav. Razočaran sem. Škoda je lepega rezultata. Deveti sem bil, a tega rezultata ne bo. Bedno je. Do jutri bom moral umiriti glavo," je razlagal Semenič.

Tako kot pri prejšnjih dresih se je tudi pri tem odločil za modro barvo, a ni pričakoval, da bi lahko bilo z materialom kaj narobe: "Že celotno sezono mi ta barva ni povzročala težav. Šokiran sem bil, ko sem slišal stroj, da zrak ni šel skozi. Takoj sem vedel, da ne bo dovolj."

Prekratki za uvrstitev v finale so bili Anže Lanišek, Cene Prevc in Jernej Damjan. Zasedli so 38., 39. in 40. mesto.

V soboto bo ekipna tekma, na kateri bodo nastopili Peter Prevc, Anže Semenič, Domen Prevc in Robert Kranjec.

Daljave slovenskih skakalcev, druga serija: Žiga Jelar - 218,5 m/195,7 t (skupaj 385,1 t) Robert Kranjec - 232,5 m/217,8 t (412,7 t) Tomaž Naglič - 213 m/197,3 t (400,5 t) Jurij Tepeš - 221 m/ 207,0 t (411,1 t) Bor Pavlovčič - 206 m/190,8 t (398,5 t) Anže Semenič - 221 m/208,4 t (416,8 t) Peter Prevc - 215 m/191,3 t (404,0 t) Daljave slovenskih skakalcev, prva serija: Cene Prevc - 184,5 m/155,2 točk Žiga Jelar - 210,5 m/189,4 točk* Jurij Tepeš - 225 m/204,1 točk* Robert Kranjec - 214,5 m/194,4 točk* Bor Pavlovčič - 230 m/207,7 točk* Tomaž Naglič - 225,5 m/203,2 točk* Anže Lanišek - 192,5 m/161,3 točk Jernej Damjan - 176,5 m/140,1 točk Anže Semenič - 226 m/208,4 točk* Peter Prevc - 227,5 m/212,7 točk*

V Planici je bilo v četrtek z naskokom največ slovenskih zastav, danes pa je ogromno tudi poljskih. Najboljši skakalec na svetu Kamil Stoch in druščina imajo ogromno podporo! @OCPlanica @SiolSPORTAL #planica2018 pic.twitter.com/bE6q5E1ug4 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) March 23, 2018

Domen Prevc je obstal v kvalifikacijah. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na četrtkovih kvalifikacijah se je od naših najbolje odrezal Semenič, ki je pristal na drugem mestu. Zaradi vetrovnih razmer pa je kar nekaj favoritov obstalo v kvalifikacijah. Eden izmed njih je bil tudi Domen Prevc, poleg njega sta praznih rok ostala še Daniel Andre Tande iz Norveške in Nemec Andreas Wellinger, ki je prejšnji mesec v Pjongčangu osvojil tri medalje, tudi olimpijsko zlato.