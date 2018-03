Prevc se je o kriznem obdobju pogovarjal s Stochom

"Napravo sem preizkusil, bo pa treba to narediti bolj po moško. Zadovoljstva ni bilo. Pri prvem poletu še morda malo, v kvalifikacijah pa skok ni bil dober, da bi me zadovoljil," je o četrtkovem izkupičku v Planici dejal Peter Prevc - v kvalifikacijah je imel 25., na treningu pa šesti dosežek - in razložil, kaj je mislil s tem, da se mora vsega skupaj lotiti po moško: "Skok je še kdaj malenkostno zadržan. Moram se ga lotiti pogumno in brez strahu."

"Planica je najhitrejša polnilnica baterij"

Glavni trener Goran Janus je poudaril, da se mora Peter le nekoliko razjeziti, potem pa mu bolje steče. Ali je bil po četrtku kaj jezen, pa je Peter v smehu odgovoril: "Jezen sem. Razjezil se bom. Pridite zjutraj pred hotel, če upate."

Navijači v Planici slovenskim skakalcem vedno dajo dodatno energijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pogled na publiko bo zanj zagotovo vodilo, da se bo petkovih poletov lotil bolj odločno, saj je skakanje pred domačim občinstvom nekoliko drugačno kot v tujini. Želja pri domačinih je po pravilu še nekoliko bolj prisotna. In prav ti navijači mu napolnijo baterije: "V Planici imam vsako jutro najhitrejšo polnilnico baterij na svetu. Ko vidiš, koliko je ljudi … Adrenalin in dodaten fokus dobiš, ko vidiš, da je dogodek. Da gre zares. Vzdušje je pravo."

"Nima se smisla slepiti, da je vse v redu, če nisem maksimalno zadovoljen"

Peter Prevc si je v četrtek vzel čas za najmlajše, ki so prišli spodbujat slovenske orle. Foto: Žiga Zupan/Sportida Cilje ima najstarejši od bratov Prevc vedno postavljene visoko. Takšne je imel tudi že za norveško turnejo, enaki so za Planico: "Zato, ker vem, da lahko. Nima se smisla slepiti, da je vse v redu, da je dobro, če v resnici nisem maksimalno zadovoljen. Zato moraš biti zahteven do samega sebe."

Med sezono je bil prav tako prepričan o svojih zmožnostih, vendar ni bil tako jezen, če mu ni uspelo, kot je zdaj: "Morda zato, ker sem si prej rekel, da je še veliko tekem do konca sezone, zdaj jih je pa zmanjkalo."

Čeprav je poleti trdo delal, mu nekaj kamenčkov v mozaiku manjka, saj popolne slike ne more sestaviti: "Če naredim popolne skoke, me nihče ne sklati. In to me motivira za naprej."

"Stoch je vzor tistim, ki kdaj izgubimo voljo do vsega"

S Kamilom Stochom se je Peter pogovarjal o kriznem obdobju. Foto: Žiga Zupan/Sportida Zaveda se, da je šla rezultatska krivulja v zadnjih dveh letih navzdol. Po sanjski sezoni je lansko končal na skupnem devetem mestu, zdaj pa se bori za vstop v petnajsterico. "Pravzaprav je šla kar precej dol. Govoril sem s Stochom, ki je imel podobno zgodbo. Dejal je, da je vse počel isto, pa ni šlo, potem pa se mu je kar odprlo. Brez večjih sprememb. Verjeti moraš vase, delati vsak dan, da boš boljši."

Kamil je lahko po njegovem mnenju marsikomu vzor. Ko je tekmoval še Adam Malysz, je bil v njegovi senci, nato pa je potreboval čas, da je prišel med najboljše. A je prišla tudi kriza, iz katere se je znal izvleči: "Kamil je idol tistim, ki kdaj izgubimo voljo do vsega. On je pokazal smer, da se lahko vrneš. V Planici je prvič zmagal, ko je Malysz končeval kariero. Štiri leta je potreboval, da je priplezal na vrh. Potem ga dve leti ni bilo, zdaj je spet dober."

Pred Petrom so še tri tekme do konca sezone. Čeprav se v četrtek ni proslavil in ni bil v družbi najboljših, pa ga kljub temu zanimajo visoke uvrstitve. Dotaknil se je tudi Norvežanov, ki so nedavno v domačem Vikersundu kraljevali: "Vsi so premagljivi. Tudi zame se pred dvema letoma govorili, da sem nepremagljiv, in me je Robi premagal."