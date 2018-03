Domen po krivici sprva razočaran, nato se je začela nabirati jeza

Domen Prevc in Robert Johansson sta imela daleč najslabše razmere v kvalifikacijah za petkovo posamično preizkušnjo na Letalnici bratov Gorišek. Če se je Norvežanu uspelo izmazati, saj je v boljši formi, pa se je Domnu zalomilo. Veter v hrbet ga je sklatil pri vsega 188 metrih, kar je zadostovalo za le 53. dosežek.

Imel je sicer tretji rezultat trening poleta, a mu to ni bilo v tolažbo. Ker je bil na zadnji postojanki v Vikersundu odličen četrti in si veliko obetal tudi od Planice, je vidno razočaran stopil pred slovenske medije: "Zelo sem razočaran, žalosten. Zdaj se tudi že jeza nabira. Bomo videli, kako se bodo stvari izpeljale do konca tedna."

"Skok je bil podoben prvemu. Pri tistem sem bil tretji, zdaj 53."

Domen je imel na treningu tretji dosežek, v kvalifikacijah pa je bil ob najslabših razmerah šele 53. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nato je spregovoril o razmerah, ki jih je imel v zraku. Pri njem je pihal veter v hrbet s hitrostjo 0,42 metra na sekundo, Jernej Damjan, ki je imel največ sreče, pa je imel celo dva metra na sekundo pomoči v prsi: "Če pogledamo točkovno bero, lahko vidimo, da so šli nekateri z osme rampe in imeli -20 točk odbitka za veter. Mi smo šli s sedme in imeli +7, kar je razlika približno v treh metrih na sekundi. In na takšni napravi se to zelo pozna. Skok je bil sicer podoben prvemu. Pri tistem sem bil tretji, zdaj 53."

Lahko se zgodi, da je bil to njegov zadnji polet v konkurenci, saj v petek zagotovo ne bo skakal, prav tako ne v nedeljo, saj bo takrat dobilo prostor le najboljših 30 v svetovnem pokalu. Domen je pričakoval, da bo v petek nadoknadil zaostanek sedmih točk in skakal tudi na nedeljski posamični tekmi.

Janus pomiril Domna

Domen in Tilen bosta v petek predskakalca, da bom videl, koga postaviti na ekipno tekmo." Foto: Sportida Pod vprašajem je celo sobotna ekipna preizkušnja. "Upam, da to ni bil moj zadnji polet. Upam, da bom skakal kot predskakalec. Upam, da bom na ekipni tekmi. Bomo videli, kako se bo Goran (Goran Janus, op. a.) odločil," je povedal Domen.

A ga je kmalu pomirili glavni trener: "Na petkovi tekmi bo deset skakalcev. Žirija bi morala v tistem času počakati na bolj ugodne razmere. Veter je bil v hrbet. Škoda. To je veriga, ker ti podre načrte še za nedeljsko tekmo. Bosta pa Domen in Tilen v petek predskakalca, da bom videl, koga postaviti na ekipno tekmo."

Janus cmoka zaradi neprijetnosti v grlu ni imel, se mu je pa zdelo škoda, da se je to zgodilo pri najmlajšem Prevcu. Ta je bil namreč v igri za stopničke v razvrstivi poletov, a je jasno, da bo ostal pod njimi.

Kratko potegnil tudi Bartol

Tudi Tilen Bartol je imel ogromno smole. Foto: Žiga Zupan/Sportida Vodstvo tekmovanja je v slabših razmerah s prenizkega zaletnega mesta spustilo kar nekaj skakalcev. Oškodovalo je tudi svetovnega prvaka Daniela Andreja Tandeja, ki je bil na 41. mestu za las prekratek. Prav tako sta odpadla Poljak Piotr Zyla in naš Tilen Bartol. Zadnji je nastopil praktično v brezveterju, a z bistveno prenizkega zaletnega mesta. Ob razočaranju je že drugič v sezoni kar oddrvel mimo slovenske sedme sile. Tudi Nemec Clemens Aigner je plačal davek slabega dela tistih, ki odločajo, kdaj in v kakšnih razmerah bodo skakalca spustili po naletu.

Na petkovi tekmi bo imela Slovenija kljub temu deset predstavnikov, kar je po letu 2014, ko je bila tekma na Bloudkovi velikanki, izenačeno največje število. A naša reprezentanca je z Domnom in Tilnom izgubila dva pomembna člana.

Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Cene Prevc, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Tomaž Naglič, Anže Lanišek, Jernej Damjan, Anže Semenič in Peter Prevc bodo nastopili v petkovi prvi seriji, ki se bo začela ob 15. uri.