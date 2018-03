Polet dneva z napako: To je bilo za mojo dušo

Gregor Schlierenzauer

Četrtkov spektakel v Planici je v dolino pod Poncama privabil 13.200 gledalcev. Za vrhunec kvalifikacij je poskrbel Gregor Schlierenzauer, ki je na velikanki bratov Gorišek poletel tako daleč kot še nihče pred njim. Poletel je 253,5 metra in izenačil svetovni rekord, ki pa zaradi napake po doskoku ni obveljal. Avstrijcu za to ni bilo preveč mar. V poletu je preprosto užival.

Schlieri je izkoristil popolne vetrovne razmere v Planici. Kako očitno so mu šle v prid, priča podatek, da je njegov odbitek zaradi vetra znašal kar 27 točk. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Je dvakratni dobitnik velikega kristalnega globusa, a so njegove najboljše sezone mimo. Nazadnje je bil najboljši leta 2013. Bil je tudi že olimpijski zmagovalec, pa večkratni svetovni prvak. Je velik skakalni šampion, ki pa je imel v zadnjih letih kar nekaj zdravstvenih težav, tako da se je oddaljil od vrha. V četrtek je dokazal, da še ni pozabil dolgih poletov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V smučarskih skokih je Gregor Schlierenzauer osvojil že skoraj vse. Pri 28 letih je živa legenda. Bil je olimpijski, večkratni svetovni prvak, dvakrat je osvojil veliki kristalni globus. Zmagal je že na 53 tekmah za svetovni pokal, daleč največkrat izmed vseh. Danes bi lahko veličastno zbirko dopolnil s prav posebnim dosežkom, ki ga najboljši skakalci na svetu zelo cenijo.

Njegov polet si lahko ogledate s klikom na posnetek.

Za trenutek se je izenačil s Kraftom

Lahko bi postal novi svetovni rekorder, saj je v kvalifikacijah za petkovo tekmo v Planici poletel kar 253,5 metra. Tako daleč v dolini pod Poncami ni neslo še nikogar. "Bilo je izjemno. Ko si v zraku in letiš tako daleč, te preveva prav poseben občutek. Vedno je lepo, če poletiš čez 250 metrov. Letel sem zelo visoko," se je smejalo 28-letnemu Tirolcu, ko je v ciljnem izteku pred novinarskimi mikrofoni podoživljal polet, ki je zaznamoval udarni dan letošnjega spektakla v Planici.

Avstrijskemu asu je srce po novem mejniku utripalo v dvojnem ritmu, a je rekordno navdušenje, zlasti med množico, ki ni skrivala veselja ob najdaljšem poletu dneva, hitro usahnilo. Polet je bil tako dolg, da je imel Gregor težave pri doskoku in podrsal z rokami. Če tega ne bi storil, bi se na rekordnem seznamu izenačil z rojakom Stefanom Kraftom, ki je lani v Vikersundu pristal pri 253,5 metra in postavil svetovni rekord, tako pa se njegov dosežek ne bo izpisal med rekordi.

Ni bilo preprosto ostati na nogah

Njegov najdaljši polet bo ostal tisti, ki mu je uspel pred sedmimi leti v Vikersundu, ko je poletel 243,5 metra. Takrat je pristal varno, tako da se je dosežek upošteval v vseh statističnih rubrikah. Istega leta je bil najboljši na tekmi za svetovni pokal v poletih tudi v Planici, kjer je na posamični tekmi zmagal že štirikrat.

"Ko sem bil v zraku, sem začutil, da bom šel zelo daleč. Nato sem se spustil v dvoboj s svojimi smučmi. Hotel sem obdržati ravnotežje, a ni bilo preprosto ostati na nogah," je dejal olimpijski prvak iz leta 2010. Možnost, da bi postal novi svetovni rekorder, je tako po tem, ko je podrsal z rokami, splavala po vodi.

"Za rekord potrebuješ tudi veliko sreče. To je bil polet za moje srce, mojo dušo. Odlično," ga ni preveč zmotilo, da je imel njegov polet kozmetično napako, zaradi katere na koncu kvalifikacij ni končal na prvem mestu.