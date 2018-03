V Planici bo že danes zelo pestro, na vrhu 13 slovenskih orlov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvalifikacijah bo nastopilo 69 tekmovalcev, med njimi tudi 13 slovenskih orlov. Kvalifikacije bo odprl Cene Prevc, takoj za njim se bo po zaletišču spustil Žiga Jelar, sledila pa bosta nekdaj izvrstna letalca, ki sta v tej zimi izpadla iz ekipe za svetovni pokal, Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Oba sta na planiški velikanki že izkusila zmago.



Nato bodo od Slovencev nastopili še Bor Pavlovčič (5), Tomaž Naglič (6), Anže Lanišek (25) in Nejc Dežman (34) ter v drugi polovici v zadnjem obdobju najboljši slovenski predstavniki Jernej Damjan (42), Anže Semenič (55), Tilen Bartol (57), Peter Prevc (61) in Domen Prevc (66).

Že v sredo na preizkusu letalnice smo lahko videli nekaj lepih poletov. Najdaljši polet je meril 222 metrov, organizatorji pa so zaradi premočnega vetra izpeljali le eno serijo.

Rekord planiške letalnice je 251,5 metra, ki ga je lani na ekipni tekmi dosegel Poljak Kamil Stoch.