Tepeš se sprašuje, ali bo lahko potlačil vsa čustva, ki so se nabrala v njem

Intervju z Jurijem Tepešem

"Upam, da je bila to moja najslabša sezona v karieri. Vedno je lahko slabše, vendar upam, da ne bo," pravi slovenski skakalec Jurij Tepeš, ki je imel s psihološkega vidika zelo težko sezono, saj se je praktično vse zarotilo proti njemu. O tem, kakšno vez ima s strokovnim vodstvom, ni hotel govoriti, saj bi rad, da se vse dogovorijo znotraj hiše. Se pa zaveda, da bo po takšni sezoni veliko stvari in finančnih ugodnosti izgubil.

Jurij Tepeš je v tej sezoni nastopal na vsega treh prizoriščih svetovnega pokala in povsod obstal v kvalifikacijah. Za osrednji cilj si je zadal svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu, a ostal tudi brez tega. "Niti približno si nisem upal misliti, da bi se mi lahko zgodilo kaj takšnega. Noben športnik si tega ne želi. Pomembno je, da sem pri sebi miren in da vidim, kaj bi se lahko drugače naredilo," pozitivno gleda v prihodnost.

Kako pripravljenega za Planico se počutite?

Mislim, da sem za Planico pripravljen dobro. Nikoli nisem bil drugačnega mnenja. Kondicijsko sem tako, kot moram biti. Zdaj je vprašanje, ali bom lahko potlačil čustva, ki so se nabrala v meni čez sezono. Mislim, da sem jih sposoben. Ne smem skakati na silo, ker vemo, kaj to v skokih pomeni. Če se mi to zgodi, se mi pač bo. Potem bo v stilu sezone. Vse skupaj bom skušal odmisliti.

Ali se je med sezono nabralo veliko stvari?

Zagotovo. Če ne gre … Niti približno si nisem upal misliti, da bi se mi lahko zgodilo kaj takšnega. Noben športnik si tega ne želi. Očitno pride tudi takšna sezona.

Upa, da bo prišlo spodbudnejše obdobje zanj. Foto: Bojan Puhek Kaj bi lahko naredili drugače?

Pomembno je, da sem pri sebi miren in da vidim, kaj bi se lahko naredilo drugače. Vem, da smo dobro delali za kondicijo. Morda bi moral v glavi kakšno stvar drugače zapeljati. Bomo videli. Vem, da sem se pri sebi tako pomiril, da imam gonilno silo za prihodnjo sezono. Sam sebi želim dokazati, da lahko. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo v Planici, vem, da bom za prihodnjo sezono delal še bolj trdo. Vem pa, da bi si lahko čez poletje privoščil kakšen dan več odklopa. Da ne bi praktično ves čas posvetil le skokom. Vemo, da moraš biti na skakalnici sproščen. Če sproščenosti prek svojih hobijev ne dosežeš, tudi na skakalnici ni lepo.

Kaj to pomeni za vaše udejstvovanje z avtom? Več ali manj voženj?

Sprostitev ni le v avtu. Tudi drugače se lahko sproščam. Želel bi si več voženj z avtom, vendar vem, da bo letos tega manj. Finance mi tega ne bodo dovoljevale. Videli bomo, kako se bo izšlo. Upam, da je bila to moja najslabša sezona v karieri. Vedno je lahko slabše, vendar upam, da ne bo.

Finančno se vam je verjetno kar poznal primanjkljaj, če gledamo z vidika nagrad ob osvojenih točkah v svetovnem pokalu.

Niso le nagrade. Kakšno finančno podporo bom verjetno izgubil še kje drugje. Po letošnji sezoni bom morda izgubil vse, kar se izgubiti da. Pri športu je vse vezano na rezultat. Praktično ves denar. Vsi športniki vemo, kako je. To moramo vzeti v zakup. Zame je to motivacija, da se prihodnjo sezono vrnem še boljši. Boljši kot kadarkoli. Vem, da bom vložil čas v najboljše treninge, kar jih bom lahko imel.

"99,9-odstotno sem prepričan, da bom v B-ekipi. Lahko se zgodi karkoli. Upam, da bom vsaj v eni ekipi. To ni moja odločitev. Zagotovo si želim čim boljših pogojev. Vem, da rezultati niso bili takšni, kot sem si želel. Tudi trenerji ne morejo biti zadovoljni. Ne morem pričakovati, da bom v A-ekipi." Foto: Bojan Puhek Ali slabša sezona pomeni, da boste izpadli iz A-ekipe?

Tako bom rekel: 99,9-odstotno sem prepričan, da bom v B-ekipi. Lahko se zgodi karkoli. Upam, da bom vsaj v eni ekipi. To ni moja odločitev. Zagotovo si želim čim boljših pogojev. Vem, da rezultati niso bili takšni, kot sem si želel. Tudi trenerji ne morejo biti zadovoljni. Ne morem pričakovati, da bom v A-ekipi.

Ste zadovoljni z delom trenerjev?

Vsak bi po takšni sezoni kaj spremenil. Spremembe bodo zame prišle tako ali drugače. Že to, da ne bom v A-ekipi. Še toliko bolj se bom moral truditi, da bom zraven. Sam pri sebi sem se moral pomiriti. Vem, kaj sem delal narobe in v katero smer moram iti. Vem, da se večina trenerjev zna prilagoditi. Po toliko letih v skokih sem se po mojem mnenju kar nekaj stvari že naučil. Mislim, da bi zato vsaj nekaj besede pri svojem treningu moral imeti. Občutke je treba poslušati. Letos sem jih morda premalo. To je šola za življenje.

Ste si želeli kakšno priložnost več?

Da, zagotovo. Jezen sem bil pri vsaki priložnosti, ki je nisem dobil. To je šport. Vem, da si priložnosti ne morem vzeti, lahko pa si jo priborim. Letos mi to na žalost ni uspelo niti prek celinskega pokala. Približno vem, kakšna je bila težava. Celinski pokal je bil velik šok. Deset let praktično nisem skakal. Letos sem padel ravno na tiste tekme, ki so bile najbolj kavbojske. Ves februar ni bilo prave tekme, vedno je bil veter, kolobocija z naleti. Vemo, da je to že v svetovnem pokalu težava, v celinskem pokalu pa je treba to pomnožiti z vsaj še nekajkrat.

"Upal sem, da bom dobil možnost na kakšni velikanki. Vedno sem bil boljši na večjih napravah. Kar nekajkrat sem se dokazal. Pač ni bilo tako. To je trenerjeva odločitev in na to ne morem vplivati in temu oporekati." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ali ste od trenerjev pričakovali več razumevanja, glede na to, da tudi oni vedo, kako potekajo tekme na celinskem pokalu? Tam vendarle ni vetrne izravnave, žirija tekmovanja se ne ozira pretirano na to, v kakšnem vetru kdo skače, razen če ni ta ekstremen. Vajeni ste povsem drugačnih tekem.

Vedno sem bil navajen na to, da si moram stvari izboriti. Naneslo je tako, da si jih tudi prek celinskega pokala nisem mogel. Tako je v športu. Upam, da bom iz tega prišel močnejši. Upal sem, da bom dobil možnost na kakšni velikanki. Vedno sem bil boljši na večjih napravah. Kar nekajkrat sem se dokazal. Pač ni bilo tako. To je trenerjeva odločitev in na to ne morem vplivati in temu oporekati. Vesel sem, da sem v ekipi za Planico. Brez poletov si sezone, v katero vem, da sem veliko vložil, ne predstavljam. Planica je bila vedno tisti glavni motivator skozi sezono.

Pred sezono ste dejali, da je vaš osrednji cilj svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorfu, ne olimpijske igre v Pjongčangu. Ali ste bili dogovorjeni s trenerji, da boste v Nemčiji leteli?

Te stvari moramo urediti znotraj hiše in ne spadajo v medije. Karkoli je bilo, je bilo. Čim prej se moramo med seboj dogovoriti. Upal sem na kakšno možnost. To ni moja odločitev, prav tako nisem imel tako dobrih rezultatov, da bi me dali v ekipo. Pričakujem lahko vedno. Vsak tekmovalec, ki je marsikaj vložil v sezono, upa, da bo dobil kakšno priložnost.

Upa, da ga bo na Letalnici bratov Gorišek neslo daleč. Foto: Vid Ponikvar Ali ste s trenerji v dobrih odnosih?

Imamo v redu, normalne odnose. Ne bom rekel, da je super, ampak normalno. Tega tudi ne bi obešal na veliki zvon. To je stvar, o kateri se moramo pogovoriti znotraj hiše.

Kako vam je sicer šlo na treningu?

Ne morem reči, da je šlo super. Vso sezono sem se boril tudi na treningu. Vedno je tako, da na tekmah dobiš potrditev. Vsakič, ko si vsaj med 30, ti je na treningu potem lažje. Dobiš potrditev. Jaz je letos nisem dobil. Težko je bilo in to se je na treningu kazalo.

Potem bi vam Planica lahko veliko dala?

Veliko mi lahko da, veliko pa tudi vzame. Če ne drugega, mi bo dala zaključek.