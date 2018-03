Planica z dodatnimi pravili

Kaj morate vedeti pred prihodom v Planico

Od danes pa vse do nedelje bo v Planici praznik. Čas je za marčevsko norost, kot pravimo zaključku svetovnega pokala v smučarskih skokih. Letalnica bratov Gorišek bo pozdravila najboljše skakalce, ki bodo morali biti pri svojem delu zelo previdni. A prav tako tudi obiskovalci. Vreme v dolini pod Poncami bo pravo zimsko, upoštevati bo treba tudi pravila in navodila organizatorja.

Program v Planici Sreda

Ob približno 10.00 – preizkus letalnice Četrtek

9.00 – trening

11.00 – kvalifikacije Petek

14.00 – poskusni polet

15.00 – posamična tekma Sobota

9.00 – poskusni polet

10.00 – ekipna tekma Nedelja

9.00 – poskusni polet

10.00 – ekipna tekma

Vreme – prave zimske razmere

"V petek bo malce več oblačnosti, v soboto dopoldne tudi. Obenem bo v Planici kar nekaj sonca. Predvsem v četrtek in nedeljo ga pričakujemo. Za četrtek kaže lep dan.

V Planici bodo vladale prave zimske razmere, prisoten pa bo tudi veter. Foto: Vid Ponikvar

Glede na to, da bodo velike temperaturne razlike med dnevom in popoldnevom, lahko pride do izrazitejših pobočnih vetrov. Izpostaviti velja, da bo zjutraj zelo hladno. Temperature bodo okoli -7 ali še kaj nižje. V četrtek bo zjutraj -10. V petek bo več oblačnosti in malce topleje. Čez dan se bo segrelo nekaj nad ničlo. V nedeljo bo morda 'najtoplejši dan'. Padavin ne pričakujemo, se bo pa zrak mešal, kar pomeni, da bo tudi veter spremenljiv. Morda bodo vmes tudi obdobja močnejšega vzgornika. V sredo, ko je preizkus letalnice, je napovedan močnejši veter in zna povzročati preglavice. Morda bo drugače v dolini, ki je nekoliko zaščitena," je dejal dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter.

Prometna ureditev - strpnost

Nekoliko je spremenjena le prioriteta parkiranja v bližini same prireditve v Planici, sicer je prometna ureditev nespremenjena. Tam bodo prvi avtobusi, ti so prioriteta.

"Poudaril bi sledeče, tradicionalne posebnosti. V soboto imamo ob največjem obisku organizirano selekcijo na izvozu z avtoceste na Jesenicah, kjer avtobuse in kombije brez nalepk preusmerimo na plato. Tam se vstopnice eventualno lahko dokupijo in vozila se vrnejo na pot proti Planici. Letos imamo v Planici skoraj dokončano krožišče. Obenem v Kranjski Gori postavljamo začasno krožišče pod policijo - na križišču regionalne ceste in Borovške ceste. Križišče je relativno nevarno, zato želimo doseči varnost in hkrati večjo pretočnost," poudarja Jože Ajdišek, vodja logistične službe.

Največ avtobusov pričakujemo v soboto. Foto: Vid Ponikvar

Projekt "Z vlakom v Planico" ima novost. Letos zagotavljajo odvoz z vseh rednih vlakov od četrtka do nedelje iz Planice in nazaj. Kateri vlaki so to, je označeno tukaj.

Krožni prevoz z avtobusi z Jesenic z vlakov je za obiskovalce brezplačen. Drugi krožni prevoz za obiskovalce je iz Kranjske Gore z več ustrezno označenih lokacij - prav tako bo še ena linija za akreditirano osebje.

Krožni avtobusi za obiskovalce začnejo voziti v četrtek ob 7.30, v petek ob 10. uri, v soboto ob 6. uri in v nedeljo ob 6.30.

V Planici imajo prednost avtobusi: "V Planici lahko parkiramo več kot 300 avtobusov, če so razmere normalne. Vse druge avtobuse lahko parkiramo v bližnji okolici. Zmogljivosti za osebna vozila in kombije je več kot 4.500 od Planice do Kranjske Gore."

Vstop v Planico

Organizator želi zmanjšanje pritiska ob vstopu na kontrolirani prostor. Imajo tri območja, kjer se vstopa. Najprej se elektronsko kontrolirajo vstopnice, akreditacije, modre kartice. Preverjali bodo vstopnice, prav tako osebno prtljago. Foto: Vid Ponikvar Sledi delitvena cona, kjer se ljudi usmerja na ustrezne vhode in tam se opravlja kontrola prtljage. "Tu se porabi več časa. Manj časa se porabi, če so ljudje na to pripravljeni, torej če se torbice, nahrbtnike ipd. že predhodno odpre. Strpnost in potrpežljivost sta ključni, v Planici boste vsi pravočasno," poudarja organizator.

Varnost

V Planici so zimske razmere in temu primerno se tudi oblecite. Osebnih predmetov ne puščajte brez nadzora, shranite jih na primerno, varno mesto.

"Organizator bo zagotovil dovolj varnostnikov in rediteljev, poleg tega bo tu tudi policija. Zaradi večje informiranosti bomo ob vstopu na prireditveni prostor in športni objekt pripravili opozorilne/obvestilne table, ki opozarjajo na prepoved vnosa prepovedanih predmetov, snovi in drugih predmetov, ki bi s samim ravnanjem povzročile hude telesne poškodbe oz. druge poškodbe, ki so za zdravje in življenje nevarne. Postavili bomo tudi obvestile, informativne table. Te posameznikom narekujejo in jih vodijo do informativnih točk, predvsem do začasno postavljenih objektov, ki so na takšni javni prireditvi potrebni – prva pomoč, toaletni prostori in drugi objekti, ki so v pomoč vsem obiskovalcem," pravi Marjan Jakše, vodja varnostno-organizacijske službe.

Otroci bodo imeli svoj dan v četrtek. Foto: Vid Ponikvar Obiskovalci bodo prek ozvočenja obveščeni o vseh izrednih in rednih dogodkih tudi v smislu izgub otrok in predmetov, vse z namenom, da se težave rešijo pravočasno. Organizator bo na petih mestih znova postavil t. i. informativne-označevalne table, ki so postavljene 5 metrov visoko, vidne so z vseh strani. Z njih bo razvidno na vse strani, kje so tiste točke o pomembnih rečeh.

Vsak posameznik bo v množici znal ugotoviti, kje je, prav tako tudi službe, ki so tam pomembne. Organizator bo na vseh vhodih organiziral poostren fizični nadzor: "Preprečevali bomo vnos prepovedanih predmetov, snovi, tudi alkohola in to, da bi na prireditveni prostor vstopile vinjene osebe, ki bi povzročile kršenje javnega reda in miru."

Tudi letos bo v četrtek dan otrok. Ta dan velja prepoved alkohola. Organizator bo posebno pozornost namenil vsem otrokom, jim zagotovil varnost.

Skratka, Planica ima kar nekaj zakonov, ki jih bodo (boste) morali upoštevati obiskovalci, ki so kupili vstopnice za vstop v dolino pod Poncami.