Slovenski skakalci v igri za stopničke

Pred smučarskimi skakalci je sklepno dejanje naporne sezone. Vse skupaj se bo končalo na Letalnici bratov Gorišek v Planici, kjer so slovenski tekmovalci po tradiciji uspešni in z odličnimi poleti v preteklosti razvajali slovensko publiko. Želja so stopničke. Najbolj realne so na sobotni moštveni preizkušnji, a so aduti tudi na posamičnih tekmah.