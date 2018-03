Ganljivo srečanje Petra Prevca z mladim navijačem v vozičku

Zgodbe, ki jih piše Planica

Peter Spajić je desetletni deček s prirojeno živčno-mišično boleznijo. Usoda je hotela, da ne more ne govoriti ne hoditi. Če bi lahko, bi imel povedati ogromno lepega, zlasti o skrbni družini in tudi o Petru Prevcu, velikem vzorniku, ki ga spremlja na športni poti. Ko ga je slovenski skakalec v četrtek pozdravil v Planici, je družina Spajić dočakala enega od najbolj ganljivih trenutkov.

Na Vrhniki živi mlada družina Spajić, v kateri kraljuje ljubezen, izražena z nadčloveškimi napori. Ko sta oče Željko in mati Vesna dobila prvorojenca Petra, sta pri treh mesecih izvedela, da ima spinalno mišično atrofijo tipa 1.

''Dobesedno mu odmirajo mišice. Ne more se premikati. Nikoli ni hodil, se plazil ali sedel. Ima prirojeno živčno-mišično bolezen. Nima niti toliko moči, da bi lahko sam dihal, ampak diha s pomočjo aparata. Po drugi strani pa je mentalno popolnoma zdrav. Njegovi miselni procesi so celo na višji ravni kot naši, saj to lahko opravlja,'' nam je pojasnil oče Željko, ko smo bili po kvalifikacijah za petkovo tekmo v Planici priča čustvenemu srečanju.

Želja se mu je izpolnila

Peter Prevc je v četrtek osrečil gorečega navijača z Vrhnike. Foto: Rok Plestenjak Desetletnega Petra, ki se ne more ločiti od svoje postelje, je pod tribunami obiskal njegov veliki vzornik. To je bil nihče drug kot Peter Prevc, znani slovenski športnik, za katerega mladi Peter zavzeto navija, odkar pomni zase, in ga zvesto spremlja prek televizijskih zaslonov.

V četrtek je bilo drugače. Starši so mu s pomočjo Nordijskega centra Planice in Smučarske zveze Slovenije polepšali dan. Tekmo so, z njimi je bil tudi mlajši bratec, spremljali skoraj z roba ciljne arene. Zelo blizu skakalcev. Če so se poprej zaradi velikanskega vozička že vnaprej poslovili od možnosti, da bi si lahko tako vrhunski dogodek ogledali v živo, se jim je zdaj želja izpolnila.

In ne le to. Ko je do Petra po svojem nastopu pristopil še smučarski skakalni soimenjak, ki je bil v sezoni 2015/16 najboljši na svetu, so na plan privrela čustva. Najstarejši izmed bratov Prevc se mu je podpisal na spominsko majico, mu podaril še kup kartic, mlademu Petru pa bo najbolj ostala v spominu fotografija, na kateri se je znašel skupaj z velikim vzornikom.

Velika zahvala, da je lahko Peter gledal skakalce

Starši so bili presrečni, ko so lahko Petru omogočili ogled tekme v Planici s prav posebnega mesta. Foto: Rok Plestenjak ''Že od mladih nog smo ljubitelji smučarskih skokov. Pogosto smo hodili v Planico v poznih spomladanskih dnevih, tokrat pa smo prvič obiskali Planico na tekmi. Prej je nismo mogli, saj smo bili omejeni zaradi našega Petra, ki je vseskozi na vozičku. Hvala prirediteljem, zelo so nam šli na roko. Resnično jim hvala jim, da je lahko naš Peter gledal naše skakalce,'' je oče Željko komaj zadrževal čustva.

''Tole je nekaj posebnega. Kot staršu mi ogromno pomeni. Imam kar cmok v grlu,'' je bil ganjen. Pojasnil je, da je Petrova prirojena živčno-mišična bolezen zelo podobna tisti, ki jo je imel nedavno preminuli genij, spoštovani fizik, astrofizik, matametik in kozmolog Stephen Hawking, le da je veliko bolj rigorozna.

S Petrom, ki ima rad tudi nogomet, se družinski člani sporazumevajo znakovno, z očmi. ''Če je ne, se nam javi, če pa je da, pa pomežikne z očmi. Smeje se, vse razume. Ko je bil star dve leti, se je že smejal, ko je gledal na televiziji videosmešnice. Preprosto je bil prisiljen večkrat uporabljati miselne procese. Ko je bil na primer dve leti star njegov mlajši bratec, ga to ni preveč zanimalo,'' je potegnil vzporednico presrečni očka, ki se je še enkrat zahvalil prirediteljem planiškega dogodka, da so lahko njegovi družini omogočili ogled tekme s tako posebnega mesta.

Prejšnje vozilo je bilo premajhno

Peter potrebuje 24-urno nego, redno izvaja tudi respiratorno fizioterapijo. Star je deset let, njegova družina pa se je morala zaradi njegovih potreb prilagoditi povsem drugačnemu ritmu življenja. Spremeniti je morala tudi vozni park. ''Morali smo kupiti kombi, saj je bilo prejšnje vozilo preprosto premajhno,'' je dejal oče.

Peter Prevc rad osreči mlade navijače. V četrtek jih v dolini pod Poncami resnično ni manjkalo. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Peter je dolg 155 centimetrov, a ne more sedeti. Vseskozi leži na vozičku. Ker na potovanjih potrebujejo tudi rezervne stroje, so tako morali kupiti kombi. Na pomoč so jim priskočili vrhniška občina, športno društvo Ulovka in številna podjetja. S tem so poskrbeli, da lahko Peter potuje z družino. V četrtek so ga presenetili s prav posebnim potovanjem. Odpotovali so v Planico in poskrbeli, da se mu je srce napolnilo z neizmerno srečo.