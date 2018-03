Kranjec mu je izročil sladke brke, Planica pa od srca zaploskala

Robert Johansson dopolnil 28 let

Vrhunski športniki so navajeni, da rojstne dneve praznujejo na tekmovališčih. Robert Johansson, brkati Norvežan, ki spada med najboljše skakalce na svetu, je to doživel v Planici. Po nastopu ga je v ciljnem izteku pričakala rojstnodnevna torta. Izročil mu jo je slovenski lovec na daljave Robert Kranjec, ki ima tako rad polete, da nastopa tudi pri 36 letih. Skandinavski slavljenec jih ima osem manj.

Slovenija je zelo ponosna na smučarskega krosista Filipa Flisarja, ki je z modnim dodatkom, svetu je predstavil elegantne in skrbno negovane brke, poskrbel za večjo priljubljenost in medijsko pozornost. Podobno velja za Norvežana Roberta Johanssona.

Slovenskim ljubiteljem smučarskih skokov ni znan le zaradi svetlih privihanih brčic, ki so na koncu zaobljene v baročnem slogu. Skoraj za svojega so ga vzeli tudi zaradi tega, ker je zvest smučkam znamke Slatnar, za katerimi stoji slovensko znanje.

Na torti se je znašel njegov simbol

Slovenski mladostni veteran Robert Kranjec je norveškemu slavljenju izročil prav posebno torto. Foto: Žiga Zupan/Sportida V Slovenijo je pripotoval zelo dobre volje, saj je v Vikersundu 18. marca dobil prvo tekmo za svetovni pokal. Ravno v poletih, kateri ga spremljajo tudi te dni v Planici. V Sloveniji pa ga spremlja tudi številčna družinska zasedba. Prišli so starši, sestra in še nekaj prijateljev. Niso hoteli zamuditi rojstnodnevnega presenečenja, ki ga je brkati zvezdnik iz Lillehammerja prejel po tekmi. Čeprav je osvojil nehvaležno četrto mesto in v finalni seriji zapravil drugo mesto, je bil po tekmi vesel.

V rokah mu je delala družbo slastna in prav posebna torta. Oblikovana je bila po njegovem največjem prepoznavnem simbolu, brkih, ki jih neguje zadnji dve leti. Torto mu je v ciljnem izteku izročil izkušeni Slovenec Robert Kranjec, ki pri 36 letih še ni rekel zadnje in z dobrimi nastopi ''prisilil'' trenerja Gorana Janusa, da ga uvrsti v reprezentanco za sobotno ekipno tekmo.

Na njej bo nastopil tudi Johansson, ki je po prejemu torte prejel čestitke še od norveških sotekmovalcev. Med njimi je bil tudi Tom Hilde, ki se je nedavno poslovil od skakalne karavane in smuči postavil v kot.

Norveški sotekmovalci, med njimi je bil tudi sveži upokojenec Tom Hilde, so ga obdarili še z baloni. Foto: Vid Ponikvar

''V Planici se počutim izvrstno. Tu je vedno veliko norveških navijačev. Planica je popoln kraj za konec sezone. Obožujem smučarske polete. Sem v dobri formi in imam lepo priložnost, da dobro končam sezono,'' je po petkovi tekmi, po kateri je prejel prav posebno torto, dejal 28-letni slavljenec. Stopničke je zgrešil za dobre štiri točke, a mu to ni pokvarilo dneva.

''Zadovoljen sem s svojimi nastopi. V nedeljo se obeta še ena priložnost za vrhunski rezultat, ne smemo pa pozabiti niti na ekipno tekmo,'' bo poskušal Norveški pomagati do nove zmage in ponoviti uspeh z olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva v poletih.

Doživlja najlepše trenutke v karieri

Johansson je na letošnjih olimpijskih igrah osvojil kar tri medalje. Foto: Vid Ponikvar Ko je bil star štiri leta, je njegov rojstni kraj Lillehammer gostil olimpijske igre (1994). Štiriindvajset let pozneje je tudi sam okusil čar olimpijskega dogajanja. To je storil tako uspešno, da je postal eden od vidnejših olimpijskih junakov.

Košati brki so mu bili pri tem le v pomoč, da se je znašel tudi na naslovnicah medijev iz držav, ki ne spremljajo preveč pogosto smučarskih skokov. V Pjongčangu je osvojil kar tri medalje. Na ekipni tekmi je bil najboljši, z Norveško pa ima lepe možnosti za uspeh tudi na sobotni tekmi v Planici, individualno si je priigral dva brona.

Doživlja najlepše trenutke v športni karieri in se z nasmehom spominja kriznega obdobja, ko se je zaradi slabših rezultatov in zdravstvenih težav spogledoval s koncem kariere. Vseeno je zbral motivacijo, nadaljeval in postal del svetovne elite. Danes je v svetovnem pokalu šesti najboljši na svetu. Vse najboljše, Robert.