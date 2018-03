Peter Prevc jezen in brez energije

"Jezen sem in brez energije. Zamočil sem. Pri obeh skokih. Kar je, je. Veliko napak se lahko zgodi. Te se ponavljajo," je Peter Prevc na kratko pokomentiral, kaj se je pri njem v petek dogajalo na Letalnici bratov Gorišek.

Po prvem poletu je bil z osmim mestom še med elitno deseterico, v drugo pa s 24. dosežkom nazadoval za sedem mest. " Petra je potegnilo dol," je razlog za slabši polet podal glavni trener Goran Janus.

"Na žalost sem navajen gledati, kako so drugi na zmagovalnem odru. Trudim se, da bi prišel nazaj."

Upa, da bo v soboto na moštveni preizkušnji bolje. Foto: Žiga Zupan/Sportida Njegova najslabša uvrstitev na letalnici v Planici je sicer 21. mesto iz leta 2011, ko se je prvič spoprijel s staro letalnico. Takrat je bil na drugi tekmi 17. Vse odtlej in do leta 2016 je bil venomer prostor zanj na zmagovalnem odru. Med drugim se je veselil tudi treh posamičnih zmag na največji slovenski napravi.

Na koncu je spremljal novo veselje Poljaka Kamila Stocha, ki je bil v središču pozornosti v izteku planiške lepotice: "Na žalost sem navajen gledati, kako so drugi na odru za zmagovalce. Trudim se, da bi prišel nazaj tja."

Čeprav je bil vidno jezen, je misli počasi že usmerjal naprej proti jutrišnjemu dnevu. Pred njim in Domnom Prevcem, Robertom Kranjcem in Anžetom Semeničem je namreč ekipna preizkušnja.

Zanima ga druga rdeča črta

Rad bi poletel prek druge rdeče črte, torej več kot 240 metrov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Ob skakanju, kot so ga prikazali slovenski orli, je nekako videti, da bo dosegljivo drugo mesto, prvo pa je videti rezervirano za Norvežane. A se vsi zelo dobro zavedajo, da bo potrebnih osem dobrih poletov. "Šel bom na polete čez zadnjo rdečo črto in to je to," je Peter nakazal, da bi rad na ekipni preizkušnji poletel prek 240 metrov.

Če mu bo uspelo kaj podobnega, potem se slovenski ljubitelji poletov nimajo kaj bati, da se naši skakalci ne bi znašli med najboljšimi tremi reprezentancami. Največja ovira bi lahko bili Poljaki na čelu s Stochom in Nemci. Dobro formo so pokazali tudi Japonci, Avstrijci pa imajo za zdaj premalo razpoloženih sil. Na posamični tekmi je bil izjema Stefan Kraft na tretjem mestu, naslednji v vrsti pa je bil šele na 25. mestu Daniel Huber.