Tepeš in Kranjec dobila, kar sta iskala

Pred prihodom v Planico sta si Jurij Tepeš in Robert Kranjec močno želela, da si za konec sezone priskačeta dober rezultat, ki bo temelj za naslednje pripravljalno obdobje. In ta podvig jima je več kot uspel.

Izkušenejši Robert Kranjec se je v tej sezoni vrnil po operaciji kolena, potem ko je imel strgane križne kolenske vezi. Rehabilitacija je odlično uspela, na skakalnici pa potem ni šlo tako, kot si je želel.

Razmišljal je celo o koncu kariere, a se ob pomoči žene Špele in družine odločil, da bo še vztrajal. In prav ob koncu sezone je dobil pravšnje potrdilo, da lahko še tekmuje z najboljšimi. Na petkovi posamični preizkušnji v Planici je bil namreč z desetim mestom najboljši slovenski skakalec. V drugi seriji je imel celo šesti dosežek in je pokazal svoje letalske sposobnosti.

"To je to, kar sem iskal. Sebi sem dokazal, da lahko."

Navijačem se je zahvalil za spodbudo in to bo potreboval tudi v nadaljevanju kariere. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Z zadnjim poletom sem bil zelo zadovoljen. Pri prvem sem imel tudi nekaj smole. Drugi je bil takšen, kot si ga želim. Dva takšna bi moral sestaviti in bi bilo popolno. To je to, kar sem iskal. Sebi sem dokazal, da lahko. In to mi največ pomeni. In morda še komu drugemu," je bil Kranjec pozitivnih misli.

V Planici je dobil priložnost kot član nacionalnega paketa in se nemudoma izkazal. Prav tako bo nastopil na današnji ekipni tekmi in uvrstitev na zmagovalni oder bi mu vlila dodatnega optimizma. Čeprav je še nedavno govoril, da se bo po Planici odločil, kako bo z njegovim nadaljevanjem skakalne kariere, je dobil prav na domačih tleh potrdilo, da je edina prava pot nadaljevanje.

Tudi Tepeš z zadovoljnim obrazom

Jurij Tepeš si je dokazal, da lahko skače v družbi najboljših. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tako kot Kranjec je prav tako Jurij Tepeš na Letalnici bratov Gorišek nastopil kot del nacionalnega paketa. Tudi sam je stopnjeval svoje polete in bil z dvanajstim mestom drugi najboljši mož. "Zadovoljen sem. Nisem delal večjih napak. Četrtkove polete sem nadgradil. V poskusni seriji sem preizkusil drugi dres, vendar se ni izšlo. Vendar to ni bila težava. Z dvignjeno glavo grem naprej," je slovenskim novinarjem razlagal Tepeš.

Planica mu je dala, kar je iskal: "Zagotovo. Mislil sem, da bo šlo malce slabše, vendar se je zelo dobro izšlo. Zlasti z zadnjim poletom, ker imam ponavadi težave, če je veter v hrbet. Če si povsem ne zaupaš, je veter v hrbet težava."

Upal je, da ga bo glavni trener Goran Janus uvrstil med člane za ekipno tekmo, a je dal prednost Domnu Prevcu, ki je v petek skakal kot predskakalec in letel daleč. Najmlajši od bratov Prevc bi sicer krojil razplet pri vrhu, če ne bi imel v kvalifikacijah obilico smole z razmerami in se tako kot še nekateri najboljši sploh ni uvrstil na tekmo.

Kljub temu je Tepeš v dolini pod Poncami dobil nov odmerek optimizma za prihodnost in upa, da je v tej sezoni dosegel skakalno dno ter se bo zdaj le še odbil nazaj gor.