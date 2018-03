Kot da bi bili z drugega planeta

Odmevi iz taborov najboljših na ekipni tekmi

Ekipna tekma v Planici, predzadnje dejanje sezone 2017/18 v smučarskih skokih, je pripadla Norvežanom. Kar šestkrat so poleteli prek 240 metrov in drugouvrščeni Nemčiji pobegnili za več kot 140 točk! Slovenija je osvojila tretje mesto. Najizkušenejši Slovenec Robert Kranjec se ga je zelo razveselil.

Norveški smučarski skakalci so v tej sezoni razred zase. V Planici so dobili že tretjo ekipno tekmo zapored. Kot ekipa so skoraj nepremagljivi, zlasti v smučarskih poletih. "Danes je za zmago zadoščalo šest, sedem odličnih poletov. Sam nisem nastopil najbolje, vsi moji rojaki pa so dvakrat preskočili 240 metrov," se je Andreas Stjernen, danes najšibkejši člen zmagovite norveške četverke (čeprav je poletel 236 in 225,5 m), zahvalil rojakom za nov podvig.

Norvežani so se sprehodili do sobotne zmage. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prihodnjo sezono prehiteti Norvežane

Norvežani so z novo zmago le še potrdili skupno prevlado v pokalu narodov. Domovina nordijskega športa je lahko ponosna na skakalce, ki bodo v nedeljo prejeli prestižno priznanje za najboljšo državo v tej sezoni. "Sezona je dolga in naporna. Smo kar utrujeni, a komaj čakam nedeljo. V Planici želim uživati tudi zadnji dan," si je zaželel eden izmed norveških junakov, ki so v dolini pod Poncami na sončno soboto stopili na najvišjo stopničko. Trenutno so nepremagljivi, najbližje zasledovalce Nemce so prehiteli za več kot 140 točk.

Nemci so zbrali dobrih osem točk več od Slovenije in osvojili drugo mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida

"Lahko smo zadovoljni. Danes je bilo težko. Vesel sem za fante, odličen je bil zlasti Freitag. Dobro smo skakali, pokazali stabilne polete. Norvežani so zasluženo zmagali, sam pa si želim, da bi jih v prihodnji sezoni premagali na tekmi v smučarskih poletih," je poudaril Markus Eisenbichler. Tudi Nemci uživajo v Planici. "Vedno je lepo priti sem. Rad bi se izkazal tudi na zadnji tekmi sezone."

Kranjec: Doma je vedno najlepše

Slovenija je v napetem obračunu za tretje mesto prehitela Poljake, ki jim do stopničk nista pomagala niti dva zelo dolga poleta Kamila Stocha. Slovenske barve so zastopali brata Domen in Peter Prevc, Anže Semenič in Robert Kranjec, s 36 leti daleč najstarejši član bronaste slovenske zasedbe, ki je v soboto osrečila navijače. V dolini pod Poncami se jih je zbralo 20 tisoč, enega največjih aplavzov pa so namenili mladostnemu veteranu, ki je sezono, polno razočaranj, sklenil na imeniten način.

Fotografija pove več kot tisoč besed. Robert Kranjec že dolgo ni bil tako vesel kot danes. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Zelo sem zadovoljen, da se je tako izteklo. Super sem končal sezono. Med tekmo smo bili tudi že četrti, tako da je bilo zelo napeto. Zato sem bil še toliko bolj vesel, da smo osvojili tretje mesto. Doma je vedno najlepše nastopati. Tu je prisotna zares dobra energija," je dejal leteči Kranjec, ki je v prvi seriji poletel 239,5 metra in poskrbel za slovensko daljavo dneva.

Zanj se je sezona že končala, a se bo s skakalci še družil. V soboto bodo priredili zdaj že tradicionalen piknik v Planici, kjer se skakalci predstavijo s specialitetami, značilnimi za svoje države. Kranjcu in kolegom bodo danes še kako prijale.