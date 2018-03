Sprožil invazijo v Slovenijo, a ne bo nikoli prvi skakalni bog na Poljskem

Poljski navijači preplavili Slovenijo

Poljaki levo, Poljaki desno, vsepovsod poljske zastave in transparenti v poljskem jeziku. V Planici je iz dneva v dan več ljubiteljev smučarskih skokov, ki prisegajo na belo-rdečo in ne prihajajo iz Avstrije. To so Poljaki, ki so poskrbeli za navijaško invazijo v Slovenijo. Danes bodo kralju iztekajoče se sezone, izjemnemu Kamilu Stochu, zaploskali najbolj bučno.

Ni jih še toliko, kot jih je bilo v zlatem obdobju brkatega Adama Malysza, prvega poljskega junaka, ki je premikal mejnike smučarskih skokov, a jih je vseeno ogromno. Sodeč po prodaji vstopnic, ki so jih na Poljskem kupovali kot vroče žemljice, jih je letos na sončno stran Alp pripotovalo vsaj tri tisoč.

"Babica, tukaj sem," je mlada Poljakinja iz Slovenije poslala sporočilo svoji babici. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kako številčni in glasni so lahko, so dokazali že na petkovi tekmi, ki jo je dobil Kamil Stoch, še več pa se jih je zbralo dan pozneje, ko so poljski orli po zaslugi spretnejših in boljših Slovencev ostali brez stopničk. To poljskih skakalcev ni zmotilo. V Planici se počutijo kot doma. Smučarski skoki so v deželi, ki je od Slovenije oddaljena kar nekaj ur potovanja z avtom, tako priljubljeni.

Poljaki so se v Slovenijo odpravili iz številnih krajev ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

Sliši se skoraj neverjetno, a v tem trenutku Stoch in druščina verjetno prekaša tudi nogometaše, drugi ponos poljskega športa. "Dviga se napetost pred svetovnim prvenstvom v Rusiji, Robert Lewandowski redno polni naslovnice, vseeno pa so smučarski skoki v tem trenutku prvi šport na Poljskem. Kar poglejte, koliko nas je prišlo v Planico," je ponosno dejal Tomek. Prihaja iz Krakova, v Slovenijo pa je pripotoval skupaj s srčno izbranko Karolino.

... smučarski skoki pa so po zaslugi Kamila Stocha v tem trenutku šport št. 1 v državi. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Z veseljem sva prišla. Ne le zaradi tega, da bi navijala za Kamila in preostale, ampak tudi zaradi tega, ker sva navdušena nad Slovenijo. Tu nisva prvič, a imate toliko zanimivih krajev, da nam je kar škoda, ker se moramo vrniti domov do ponedeljka. Žal naju čakajo službene obveznosti," je mladi par priznal, da sta si v zadnjih dneh ogledala kar nekaj znanih turističnih mest v Sloveniji.

O tem, koliko je poljskih navijačev, se je v Planici prepričal tudi Robert Kranjec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Zdi se mi, da Slovenci privoščite Poljakom dobre rezultate v skokih. Vedite, da za nas velja enako. Mi v Planici navijamo tudi za vaše," je dejala Karolina, ki je z avtobusom v Slovenijo potovala okrog 15 ur. Je bilo na avtobusu veliko piva? "Uradno ne, neuradno pa lahko povem, da je bilo zelo veselo," je Tomek diplomatsko v povedal mikrofon in pomežiknil. Dodal je, da so poljski navijači zelo prijazni in da posamezni huliganski izpadi, zlasti posameznih navijačev poljskih nogometnih klubov, izkrivljajo sliko o pravih vrednotah navijačev na Poljskem.

V teh dneh v dolini pod Poncami prevladujejo slovenske in poljske zastave. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na Poljskem vlada velika skakalna evforija, a se je našim sogovornikom zdelo, da je bila v obdobju najboljših rezultatov Adama Malysza še večja.

"On je bil skakalni bog. Pravi bog. Tudi Kamil je odličen, ima tudi olimpijsko zlato, a Adam bo za vedno ostal zapisan kot prvi Poljak, ki je pokazal rojakom, kako se osvoji veliki kristalni globus. Osvojil ga je štirikrat. Vedno se najbolj spomniš prvega," sta prepričana, da bo Malysz, zdajšnji direktor poljske izbrane vrste, v analih poljskega športa vedno ostal zapisan z debelejšimi črkami kot Stoch. Pa čeprav je vodilni skakalec v tej sezoni dosegal neverjetneje podvige.

Poljski navijači so poskrbeli za godbo, trenerja Stefana Horngacherja, ki ga zelo spoštujejo, pa so kot Avstrijca vzeli za svojega. Foto: Urban Urbanc/Sportida Med drugim je dobil tudi vse štiri tekme na novoletni turneji. Odlično sezono, v kateri si je zagotovil drugi veliki kristalni globus v karieri, lahko krona še z eno zmago. V Planici je izjemno razpoložen, leti zelo daleč in je povsem sproščen, tako da bi lahko danes ponovno stal na najvišji stopnički. Glavni razlog, zaradi katerega je v Slovenijo prihrumelo tako veliko Poljakov, je ta, da bo danes prejel priznanje za najboljšega skakalca v svetovnem pokalu.

Poljska moč v zraku je očitna. Kamil Stoch je najboljši skakalec na svetu. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Komaj čakamo," so nam zaupali člani njegovega najbolj znanega fan kluba. Prihaja iz mesteca Proszowice, kamor se je Stoch preselil, ko se je poročil z Ewo Bilan. Njegova žena, s katero se je zaročil prav v Kranjski Gori, namreč prihaja iz omenjenega kraja. Stoch je odraščal v vasici Zab blizu Zakopanam. V Proszowicah, ki so od Krakova oddaljene 24 kilometrov, zanj stiska pesti fan klub, v katerem je združenih že skoraj tisoč Poljakov in veliko se jih je odpravilo v dolino pod Poncami.

Proszowice obožujejo sokrajana Kamila Stocha. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Njihov ustanovitelj Rafal Chmiel je dejal, da so se leta 2011, ko je Poljska iskala naslednika Malysza, odločili za Stocha, saj je postal njihov sokrajan. Sprva je bilo Kamilu nerodno. Navijače je skušal prepričati, da vendarle ne bi ustanavljali fan kluba, a je nato kljub vsej svoji skromnosti le popustil. Hrabra poteza se je njegovim privržencem obrestovala.

Poljski navijači bodo danes pozdravili kralja svetovnega pokala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zdaj je skupina prisotna skoraj na vsaki tekmi in zelo prepoznavna na Poljskem. S Kamilom se srečajo enkrat na leto na posebnem dogodku. Z njim so v dobrem in slabem. Podobno velja še za tisoče in tisoče drugih Poljakov, ki so prečkali Karavanke in prispeli v Planico. Danes bodo zaploskali kralju svetovnega pokala, več kot dostojnemu nasledniku Malysza.