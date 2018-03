Goran Janus ne bo več glavni trener

Skakalna sezona se je tradicionalno končala v Planici, na vrhu nordijske piramide pa že zrejo proti prihodnosti. Pozitivna plat je bila srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v poletih, zato pa na olimpijskih igrah in z nekaterimi izjemami v svetovnem pokalu naši skakalci niso krojili razpleta pri vrhu. V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil najvišje uvrščen Peter Prevc, ki je zasedel 15. mesto.

"Sezona je pozitivna, ni pa najboljša. Manjka nam rezultat na olimpijskih igrah, ki so bile naš osrednji cilj. Sezona je bila solidna. Menjava generacij je pred vrati. Postaviti moramo temelje v stroki, med trenerji, da bodo to generacijo peljali do naslednjih olimpijskih iger in nordijskega svetovnega prvenstva, če ga dobimo na kongresu. Dobro moramo razmisliti. Stroko in trenerje imamo, mlajše tekmovalce tudi. Zaledje je dobro. Poglobiti se moramo, pripeljati nekaj sveže krvi, nekaj kisika in verjamem, da bodo uspehi spet tukaj," je predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič najprej ocenil uspešnost pravkar končane zime.

"Do menjave mora priti. To je povsem normalno."

Ljubo Jasnič ima tri kandidate, ki bi lahko bili selektor slovenske A reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Nato je dal vedeti, da bodo sledile na vrhu A reprezentance, kateri je v zadnjih sezonah več kot uspešno poveljeval Goran Janus. S svojo ekipo je zaslužen za preporod slovenskih skokov, v zadnjih dveh sezonah pa je začela rezultatska krivulja padati, kar se dogaja tudi v drugih reprezentancah in nič novega v svetu skokov ali kateremkoli drugem športu.

"V ponedeljek in torek se bomo pogovarjali. Do menjave mora priti. To je povsem normalno. Ljudje se po osmih letih naveličajo drug drugega, z vsem spoštovanjem in priznanjem, kar je bilo narejeno. V naslednjih dveh, treh dneh bo vse jasno, kar se tiče imen in priimkov," je dejal Jasnič.

Pogovarjal se bo s tremi kandidati

Goran Janus je v vseh letih popeljal slovenske skakalce do številnih uspehov. Pod večino se je podpisal Peter Prevc. Foto: Vid Ponikvar Kot pravi, bodo z imeni prišli na plan v sredo ali četrtek na novinarski konferenci: "Rad bi, da smo s 1. majem na novo sezono popolnoma pripravljeni, tako po strokovni kakor tudi finančni plati."

Med kandidati tujca ni, saj Jasnič verjame, da ima Slovenija veliko znanja, da pelje ta voz naprej. Jasno je tudi, da novi selektor verjetno ne bo nekdo, ki je selektor v preteklosti že bil: "Pri nas imamo odlične pogoje. Objekti so odlični, poleg tega imamo veliko registriranih skakalcev in tudi strokovnjakov, ki lahko vse skupaj peljejo naprej."

In s čim ga bodo morali kandidati prepričati? "Poslušal bom razvojne projekte za naslednja štiri leta in kaj je dozdaj kdo naredil," je odgovoril prvi mož nordijske družine.

Glede na to, da je Janus veliko naredil za slovenske skoke, bi si zaslužil kakšno od funkcij v nordijski družini in na to cilja tudi Jasnič: "Moje načelo je, da si vsi, ki so v Sloveniji in se ukvarjajo v nordijskih disciplinah ter so po dve tretjini leta od doma, zaslužijo socialno varnost. Tudi skakalci. Moramo jim najti mesto v nordijski družini. Imamo 600 registriranih skakalcev do 14. leta starosti. Vsak bo dobrodošel."