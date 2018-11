Najstnik in pol: vroči Dončić novi rekorder lige NBA

V bogati zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu do prihoda Luke Dončića še ni bilo najstnika, ki bi prav na vsaki izmed uvodnih 18 tekem dosegel dvomestno število točk. Slovenski reprezentant je tako učinkovit, da je v dresu Dallasa postavil nov rekord tekmovanja in se podpisal pod nov mejnik, ki jih v njegovi krstni sezoni med najboljšimi na svetu ne manjka.

Z zvijačo osmešil Irvinga, soigralcem razdelil osem asistenc

Proti Bostonu je prispeval 15 točk in kar osem asistenc. Toliko jih je razdelil, ker se je prvič v ligi NBA od začetka dvoboja preizkusil v vlogi organizatorja igre. Na odgovoren igralni položaj je vskočil po poškodbi Dennisa Smitha Jr. in pomagal Teličkom do zmage nad Bostonom, s katero je razmerje zmag in porazov izenačil na 9:9.

Dončić si je na dvoboju s Kelti prislužil številne ovacije, najbolj je odmevala njegova čarovnija, ko se je z zvijačo otresel Kyrieja Irvinga in mojstrsko zadel trojko, po tekmi pa si je prilastil rekord lige NBA, za katerega se lahko potegujejo le najstniki. Ljubljančan, ki bo 20 let dopolnil 28. februarja 2019, je postal prvi košarkar, mlajši od 20 let, ki je v ligi NBA na uvodnih 18 tekem dosegel vsaj deset točk.

Durant predal rekord vročemu Slovencu

Kevin Durant je eden izmed največjih zvezdnikov lige NBA. Seattle se je leta 2008 preselil v Oklahomo City, kjer je igral Durant vrsto let, zadnje tri sezone pa brani barve Golden Stata in z njim osvaja lovorike. Foto: Reuters Američani, nori na statistične posladke in raznovrstne analitične obdelave dosežkov, so Dončića razglasili za novega rekorderja. Mlademu asu Dallasa je lahko v dodatno čast podatek, da je popravil rekord, ki si ga je lastil eden izmed najboljših košarkarjev na svetu. To je Kevin Durant, zvezdnik Golden Stata, ki v tej sezoni brani naslov prvaka.

Kariero v ligi NBA je začel pred 11 leti v dresu Seattle Supersonics. V prvi sezoni je v povprečju dosegal 20,3 točke, 4,4 skoka in 2,4 asistence. Med novinci mu ni bilo enakega, skupno je bil 24. strelec lige, tako da mu ni ušlo priznanje za novinca leta. Postal je šele tretji novinec po Carmelu Anthonyju in LeBronu Jamesu, ki je kot najstnik v povprečju na tekmo dosegal več kot 20 točk.

V sezoni 2007/08 je poskrbel tudi za najstniški strelski rekord. Ko je bil star natanko 19 let in 200 dni, je prav proti Golden Statu dosegel neverjetnih 42 točk in 13 skokov. Postal je najmlajši junak v ligi NBA, ki mu je uspel takšen podvig. V nečem pa Durant ni prekosil Dončića. Ko je igral 18. tekmo v sezoni - zanimivo je, da je bila tudi ta proti njegovemu poznejšemu klubu Golden State -, je 2. decembra 2007 prispeval le šest točk. Iz igre je zadel le dva od 12 metov in niz tekem z dvomestnim številom točk končal pri 17.

Povprečje Luke Dončića v tej sezoni: 19,1 točke, 6,6 skoka in 4,3 asistence

Dončić bo v noči na četrtek gostoval pri teksaških sosedih v Houstonu. Foto: Getty Images

Novi najstniški rekorder Dončić je že pri številki 18. V tej sezoni je največ točk (31) dosegel v gosteh proti San Antoniu, najmanj pa na prvi tekmi (10), ko je gostoval pri Phoenixu pri nekdanjem selektorju Igorju Kokoškovu.

Od začetka do zadnje tekme z Bostonom je dosegel 10, 26, 19, 21, 22, 14, 31, 14, 18, 23, 24, 22, 11, 13, 24, 15, 21 in 15 točk, rekordni niz pa bi lahko nadaljeval v noči na četrtek, ko ga čaka teksaški obračun v Houstonu. Ko je prvič v tej sezoni gostoval v zvezni državi Teksas, je Ostrogam v San Antoniu nasul kar 31 točk …