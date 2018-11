Bo Dončić z Dallasom proti primerljivemu začel z novim nizom zmag?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

DeAndre Jordan in Luka Dončić lovita osmo zmago sezone z Dallas Mavericks. Foto: Reuters

V severnoameriški profesionalni košarkarski ligi NBA je v noči na četrtek spet na delu Luka Dončić, ki je pred dvema dnevoma po štirih zmagah v nizu prvič izgubil in je zdaj z Dallas Mavericks pri izkupičku sedmih zmag in devetih porazov. Tokrat gosti košarkarje Brooklyn Nets, ki imajo primerljiv izkupiček (osem zmag in deset porazov).