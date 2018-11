Luka Dončić postavil novi mejnik v ligi NBA, a se ni pretirano veselil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallasom na gostovanju pri Memphisu prekinil zmagoviti niz. Telički so ostali praznih rok (88:98), Ljubljančan pa je v svojem 16. nastopu na severnoameriških parketih lige NBA dočakal prvi dvojni dvojček. S skromnim metom iz igre (6/20) je prispeval 15 točk, deset skokov in tri asistence.