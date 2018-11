Se je Dallas res uštel, ko se je zagrebel za Dončića?

Luka Dončić v ameriškem medijskem prostoru še naprej jadra na valovih pogumnega in statistično učinkovitega vstopa v severnoameriško poklicno ligo NBA. Ob zanj značilni redkobesednosti, ki se ne spreminja z notranjimi preklapljanji med jezikovnimi kanali, sicer vseskozi poudarja, da se osredotoča le na vsako naslednjo tekmo. Tako je v njegovih mislih predvsem Golden State Warriors, v zadnjih letih najboljše moštvo lige, s katerim se bo Dallas prvič v sezoni pomeril v noči na nedeljo, ko bo 19-letni Ljubljančan poskušal na še 15. zaporedni tekmi preseči dvomestno število točk.

"Boljši bom"

Medtem ko nekdanji zvezdnik Reala ostaja osredotočen in v dobršni meri tudi medijsko izoliran, pa ne mine dan, ko ne bi o novincu v Teksasu spregovoril kakšen zvezdnik. Večinoma gre za odkrito navdušenje nad visoko ravnjo, s katero je v prvih tednih kariere v ligi NBA postregel slovenski reprezentant, občasno pa tudi za kakšno zbadanje. Za enega od teh je poskrbel 20-letni branilec Atlante Trae Young, ki je prepričan o tem, da bo v ligi pustil globlji pečat od Ljubljančana.

"Dober bo, toda …"

"Luka je odličen fant in verjamem, da bo vrhunski košarkar. Obenem pa sem prepričan, da bom boljši. Predvsem na račun svoje igre, v katero sem sposoben vključevati tudi druge," je v pogovoru za Sports Illustrated med drugim dejal le 188 centimetrov visoki Američan, ki je v Atlanti pristal po odličnih igrah na študentski ravni v Oklahomi, zaupanje novega kluba pa je, tako kot Luka Dončić pri Mavericks, v prvi petini krstne sezone tudi povsem upravičil.

Dvoboj Younga in Dončića: ob mladeničih pa Vince Carter, ki je član NBA druščine postal še pred rojstvom obeh. Foto: Reuters

Ne v Atlanto, temveč v Dallas

Younga in Dončića sicer druži tudi zakulisno trgovanje njunih klubov. Spomnimo, Atlanta je imela na naboru lige NBA pravico do tretjega izbora, Dallas šele do petega. Ker so Teksašani na vsak način želeli ekipo okrepiti s Slovencem, so se dogovorili za kupčijo, po kateri je Atlanta izbrala Dončića in pravice zanj takoj posredovala v Dallas. Pri slednjem pa so kot petega v prvem krogu nabora izbrali Younga in ga že po nekaj minutah poslali v tekmečev tabor. So se res ušteli? V Teksasu so prepričani o tem, da nikakor ne, kar pa bo lahko potrdil le čas. "Zakaj pa se ne bi izteklo tako, da bi imela nekaj od tega tako Atlanta kot tudi Dallas," pa je stalnih vprašanj o morebitni napaki enega ali drugega kluba naveličan Young.

Kdo bo novinec leta?

Atlanta sicer z le tremi zmagami spada med najskromnejše ekipe v ligi NBA, medtem ko je Dallas po slabšem začetku in zdaj šestih zmagah vendarle v nekoliko boljšem položaju. Kaj pa individualna primerjava? Dončić v povprečno 33 minutah dosega 19,1 točke, 6,4 skoka in 4,2 asistence, Youngovo povprečje pa v 30 minutah znaša 16,7 točke, 3,3 skoka in osem asistenc. Oba sta med novinci povsem na vrhu lestvice. Sledi jima prvi izbor Phoenixa Deandre Ayton (16 točk, 10,6 skoka in 2,9 asistence). To pa so tudi igralci, med katerimi gre, vsaj po trenutnem stanju, najverjetneje iskati novinca leta.