Houston odpustil Anthonyja in odpravil oslabljene prvake, Denver se je znesel nad Atlanto

Houston Rockets, ki so pred srečanjem po desetih tekmah odpustili desetkratnega igralca tekem All-Star Carmela Anthonyja, so s 107:86 odpravili prvaka Golden State Warriors, ki je pogrešal prvega strelca moštva Stephena Curryja in DeMarcusa Cousinsa. Denver je za 45 točk ugnal Atlanto, kar je četrta najvišja zmaga moštva iz Colorada.

Teksašani na čelu s prvim zvezdnikom Jamesom Hardnom so v ponovitvi lanskega finala zahoda brez večjih težav premagali oslabljeno zasedbo Bojevnikov, ki jim zaradi poškodb nista mogla pomagati DeMarcus Cousins in prvi strelec moštva Stephen Curry.

Houston je pred domačimi gledalci vodil tako rekoč celotno srečanje in na koncu prvake ugnal za 21 točk. Harden je k zmagi prispeval 27 točk, James Ennis jih je dodal 19, pri poražencih je bil z 20 najbolj razpoložen Kevin Durant. V ekipo se je po tekmi suspenza vrnil Draymond Green, ki z Durantom v zadnjem času ni v najboljših odnosih, a v 23 minutah ni vpisal niti točke, je pa vknjižil pet asistenc in skokov.

Pri Houstonu so se pred srečanjem po desetih tekmah zahvalili Carmelu Anthonyju. "Po več pogovorih in razpravah smo se odločili, da končamo sodelovanje s Carmelom Anthonyjem. Delamo v tej smeri," je o koncu sodelovanja s 34-letnikom dejal generalni direktor Daryl More.

Za zmagovalce, ki jim sicer ne gre po željah, je bila to tretja zaporedna zmaga, sedma na 14 tekmah, kar zadostuje za 12. mesto zahodne konference, na vrhu katere je Golden State.

Denver v velikem slogu končal negativni niz

Denver Nuggets so po odličnem začetku sezone nanizali štiri poraze, negativni niz pa s četrto najvišjo zmago kolektiva končali proti Atlanti. Premagali so jo s kar 138:93, do polčasa so gostom nasuli 73 točk.

Košarkarji Denver Nuggets so se znesli nad Atlanto. Foto: Reuters

S 25 točkami in devetimi skoki se je ob zmagi izkazal 23-letni Španec Juancho Hernangomez, Garry Harris in Paul Mislap sta jih dodala 18. Pri poražencih se je Jeremy Lin ustavil pri 16 točkah, Omariju Spellmanu je uspel dvojni dvojček (deset točk in prav toliko skokov).

Denver je tretji na zahodu, Atlanta po šestem zaporednem porazu ostaja pri dnu vzhoda.

Precej bolj dramatično je bilo v Kaliforniji, kjer je kazalo celo na podaljšek, a so pri LA Clippers na koncu ostali dovolj zbrani in s 116:111 premagali San Antonio Spurs.

Liga NBA, 15. november:

Lestvici: