Noro in nepozabno: Dončić ponižal Utah, Dragić osvojil Brooklyn #video

Slovenska košarkarska asa Luka Dončić in Goran Dragić sta imela v noči na četrtek obilico razlogov za zadovoljstvo. Čudežni najstnik iz Ljubljane (13 točk) je z Dallasom proslavljal najvišjo zmago v tej sezoni in na domačem parketu prizadejal Utahu drugi najvišji poraz v zgodovini (118:68), izkušeni zvezdnik Miamija (21 točk) pa je blestel v New Yorku in ugnal Brooklyn (120:107).

Učinka slovenskih košarkarjev v ligi NBA: Luka Dončić (Dallas) 13 točk: met za tri 2/4, met za dve 3/9, prosta meta1/2, 6 skokov, 2 asistenci, 2 ukradeni žogi, 1 blokada, 3 izgubljene žoge v 25 minutah in 9 sekundah Goran Dragić (Miami) 21 točk: met za tri 1/4, met za dve 7/11, prosti meti 4/6, 4 asistence, 3 skoki, 3 izgubljene žoge v 29 minutah in 7 sekundah

V tretje gre rado, drugi najhujši poraz Utaha vseh časov

Luka Dončić je dočakal prvo zmago nad Utahom v ligi NBA. In to kakšno! Foto: Reuters Ljubitelji slovenske košarke so v noči na četrtek prišli na svoj račun. V dvorani American Airlines Center se je pisala zgodovina, saj so telički pozdravili najvišjo zmago sezone. Goste iz Utaha so premagali kar s 118:68, kar je drugi najhujši poraz Utah Jazz v zgodovini franšize. Za več točk (56) so izgubili le še leta 1979 proti Milwaukeeju.

Po prvem polčasu še ni kazalo, da se bo Dallas tako znesel nad Utahom, s katerim se je pomeril že tretjič v tej sezoni in končno dočakal prvo zmago. Telički so uvodni del dobili z 58:46. Da je bila prednost izražena z dvomestno številko, so se lahko zahvalili Luki Dončiću, ki je prehitel zvok sirene z izjemno trojko in postregel z mojstrovino, katero je v prejšnji sezoni večkrat predstavil na evropskih parketih.

Trojka Luke Dončića ob koncu prvega polčasa:

Dallas je odšel na odmor s +12, v nadaljevanju pa povsem pomendral goste iz Salt Lake Cityja in jim prizadejal enega najhujših porazov, odkar tekmujejo v ligi NBA.

Dallas izboljšuje statistiko

Pri Utahu je bil Španec Ricky Rubio z 11 točkami prvi strelec ekipe. Foto: Guliver/Getty Images Prednost Dallasa je rasla tako hitro, da je lahko trener Rick Carlisle pošteno premešal ekipo in odpočil najboljše igralce. Dončić podobno kot preostali člani začetne petorke tako v zadnji četrtini sploh ni stopil na igrišče, med strelce pa se je vpisalo vseh 13 košarkarjev Dallasa. Ljubljančan je odigral le 25 minut, kar je veliko manj od povprečja na prejšnjih 13 dvobojih lige NBA, ko je na parketu prebil dobrih 34 minut. Prispeval je še šest skokov, dve asistenci, izkazal pa se je tudi z blokado.

Telički so z novo zmago nadaljevali zelo uspešen niz, izboljšali razmerje zmag in porazov (6 proti 8), s katerim se približujejo tekmecem, ki so najbližje mestom za končnico. Zmagali so še na četrti od zadnjih petih tekem, še vedno, ko so prisilili tekmeca k predaji, pa so bili tako uspešni v obrambi, da so prejeli manj kot sto točk.

Podobno je bilo v noči na četrtek proti Utahu, ki so ga omejili na zgolj 68 točk, kar je za obrambo Dallasa rekord sezone. Moštvo iz teksaškega velemesta, ki je v drugem delu povsem povozil goste, je drugi polčas dobilo s 60:22, zadnjo četrtino pa kar s 34:9!

Vrhunci Luke Dončića proti Utahu:

Pri gostiteljih je bil najboljši strelec Harrison Barnes, ki je dosegel 19 točk, pri Utahu, ki ga je spremljal izrazito skromen met za tri točke, saj so njegovi košarkarji zadeli le šest od 35 poizkusov (17 odstotkov), pa je bil prvi strelec Ricky Rubio. Španec je dal 11 točk.

Miami prekinil črni niz, Dragić izvrsten

Izkušeni Ljubljančan je v dvorani Barclays Center presegel mejo 20 točk. Foto: Guliver/Getty Images Z učinkom šestih zmag in osmih porazov se lahko po 14 odigranih tekmah v tej sezoni pohvali tudi Miami Heat. Vročica je v noči na četrtek gostovala v New Yorku in predstavljala premočan zalogaj za Brooklyn. Gostiteljem je največ preglavic povzročal Tyler Johnson, ki sploh ni začel dvoboja v začetni petorki. Dosegel je 24 točk, kar je njegov strelski rekord sezone. Mejo 20 točk je presegel tudi Goran Dragić. Kapetan nepozabnih evropskih prvakov iz Istanbula (2017) se je izkazal (21 točk) in pomagal Miamiju, da je prekinil niz treh zaporednih porazov.

Da bi se lahko tekma odvijala po željah gostov, je nakazal že uvodna četrtina. Miami jo je dobil s 37:21, imel zelo natančen met iz igre (62,5 odstotkov), goste pa z dobro obrambo prisilil k številnim zgrešenim poizkusom. Brooklyn je zadel le šest od 24 metov. Izbranci Erika Spoelstre so držali prednost, v napadu je bil razigran tudi Josh Richardson (15 točk), ki je odigral jubilejno 200. tekmo v ligi NBA, pod košema pa je kraljeval Hassan Whiteside (14 točk in deset skokov). To je bila sladka zmaga Miamija, ki je v prejšnji sezoni izgubila trikrat proti Brooklynu, premagala pa ga je le na tekmi v Ciudad de Mexicu.

Vrhunci Gorana Dragića proti Brooklynu:

Brooklyn, ki je nastopil prvič po poškodbi zvezdnika Carisa LeVerta (zadnji izvidi so pokazali, da ni prišlo do zloma kosti v nogi, tako da ne bo potrebna operacija), zaradi bolezni pa je manjkal tudi prvi center Jarrett Allen, ni mogel slediti ritmu gostov iz Floride. Največ točk je dosegel Spencer Dinwiddie (18).

Dragić bo v ligi NBA ponovno na delu v noči na soboto, Dončić pa dan pozneje. Foto: Guliver/Getty Images

Dončić ne bo dočakal Curryja

Miami bo v naslednji tekmi v noči na petek gostoval pri Indiani, Dallas pa bo prihodnjič na delu šele v noči na nedeljo, ko bo doma pričakal Golden State. Pri branilcih prvakov ne bo poškodovanega Stephena Curryja, ki bo zaradi poškodbe mišice počival vsaj še deset dni.

