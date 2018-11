Šarić namesto Dragića: Hvala za vse in nasvidenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spomnimo, v soboto je Jimmy Butler dobil, kar je želel – novo delovno okolje. Njegov donedavni delodajalec Minnesota Timberwolves je več tednov iskal možnost za kupčijo, po kateri bi nezadovoljni Američan zapustil Minneapolis. Kot ena od realnih možnosti se je nakazovalo tudi morebitno sodelovanje z Miamijem in Phoenixom, po katerem bi moral Florido čez noč zapustiti Goran Dragić.

Gogi ostaja v Miamiju in je po drobni poškodbi sinoči znova zaigral, pri Minnesoti pa so partnerja nazadnje našli v Philadelphii. Poleg Butlerja se na vzhodno obalo odpravlja še Justin Paton. V Minnesoto, ki si je zagotovila tudi dodaten izbor v drugem krogu nabora lige NBA 2022, pa se selijo Jerryd Bayless, Robert Covington in Dario Šarić.

Večina akterjev v tej zgodbi ni imela prav veliko besede. Tudi Hrvat Šarić, ki je na ta način izkusil eno od neizprosnih značilnosti lige NBA, je ni imel. Vse skupaj se je zgodilo v nekaj minutah. Tik pred odhodom na obračun Philadelphie 76ers z Memphis Grizzlies je do njega pristopil športni direktor kluba Elton Brand in mu povedal za selitev.

"Nič nisem vedel o pogovorih. Tudi moj trener ni bil obveščen. Preprosto, tako so se pač odločili lastniki. Tako je to pač v ligi NBA. Upam, da se bom na novo okolje dobro prilagodil. Kolikor slišim, me čaka vidna vloga," je bil v prvem odzivu kratek eden od najboljših Evropejcev v ligi NBA.

Skrbijo ga predvsem temperature

Da 24-letni Šarić, ki v svoji tretji sezoni v ligi NBA v dobrih 30 minutah v povprečju dosega 11,1 točke in 6,6 skoka, ob presenetljivi novici ni bil ravnodušen, pa je v pogovoru za hrvaški portal 24sata potrdil njegov oče Predrag Šarić, sicer tudi sam nekoč dober košarkar.

"Že je doživel, da so soigralca kar med treningom obvestili, da je zamenjan. Zdaj se je nekaj podobnega povsem nepričakovano zgodilo njemu. Presenečenje, predvsem po tem, ko je na zadnji tekmi igral 40 minut. Novi klub ga sicer sam po sebi ne moti, skrbi pa ga vreme. Že zdaj je mrzlo, pozimi pa se temperature spustijo do minus 30 ali več," je dejal Dalmatinec.