"Slovenska rapsodija" Dončić prestrašila in navdušila navijače Dallasa #video

Dončićeve številke pri zmagi nad Oklahomo : 22 točk (met iz igre 9/15, met za tri 1/4, prosti meti 3/4), 6 skokov, 8 asistenc, 1 ukradena žoga in 4 izgubljene.

Ob koncu tretje četrtine spopada med Mavericks in Oklahomo se je skoraj zgodila katastrofa, so zapisali na uradni spletni strani teksaškega kluba. Trenutno najboljši novinec lige Luka Dončić in zvezdnik Oklahome Paul George sta v eni od akcij trčila s koleni, slovenski as se je v bolečinah zvalil po tleh in se prijel za desno nogo.

Navijačem zastal dih, Dončić odšepal z igrišča

Skoraj 20 tisoč gledalcem v dvorani je zastal dih, skrbelo pa jih ni dolgo. Dončić se je vrnil v igro v zadnji četrtini in domačemu moštvu z nekaj koši pomagal do udobne zmage s 111:96. "Nikoli nočeš videti svojega igralca na tleh, strašljivo je," je o Dončićevi smoli povedal trener Dallasa Rick Carlisle, ponosen na svoje košarkarje. Ti so na kolena spravili ekipo, ki je v Dallas pripotovala na krilih rekordnega niza sedmih zaporednih zmag.

Izgubljene žoge jezijo glavnega trenerja

"Fantje so se danes bojevali kot nori," je bil vesel glavni trener moštva, ki zdaj zaseda 13. mesto na lestvici zahodne konference. Strelsko se je najbolj izkazal prav naš Luka Dončić, ki je bil z 22 točkami igralec tekme. Le točko manj je dodal J. J. Barea, a Carlisle vendarle ni bil zadovoljen z vsem. Dončić je kot ponavadi izgubil nekaj žog, štiri, izgubljali pa so jih tudi njegovi kolegi, skupaj so jih zavrgli 16.

"Bolj moramo skrbeti za žogo. Moramo jo podajati in loviti, metati le takrat, ko ima tudi legitimen cilj. Po pravici povedano, v tem se moramo izboljšati," je povedal Carlisle.

Slovenska rapsodija

Dončić s povprečjem 20,2 točke na tekmo v razvrstitvi novincev v ligi ostaja prepričljivo na prvem mestu, da je eden od zvezdnikov moštva Dallas, dokazuje tudi šaljiv video, ki ga Mavericks delijo po družbenih omrežjih. V tem slovenski as igra vlogo Freddieja Mercuryja, legendarnega pokojnega pevca britanske rock skupine Queen. Poigrali so se z besedami in slavno skladbo Bohemian Rhapsody preimenovali v Slovenian Rhapsody.