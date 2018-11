Nova izjemna predstava Luke Dončića nagrajena z zmago, vrnitev Dragića #video

V noči na nedeljo sta bila ponovno na delu oba Slovenca v ligi NBA. Luka Dončić je z Dallasom na domačem parketu premagal Oklahomo in bil z 22 doseženimi točkami prvi strelec tekme. Miami Gorana Dragića je doma izgubil proti Washingtonu, zlati slovenski kapetan je odigral 21 minut, ostal brez točk, zato pa dvakrat skočil, zbral tri asistence in ukradel eno žogo.

Luka Dončić je prikazal še eno izvrstno košarkarsko predstavo in bil z 22 točkami (met iz igre 9/15, za tri 1/4, prosti meti 3/4), osmimi asistencami, šestimi skoki, eno ukradeno in štirimi izgubljenimi žogami prvi strelec tekme. Njegov Dallas je Oklahomo premagal s 111:96. Dončić je na parketu preživel 31 minut. Strelsko razpoložen je bil pri Teličkih še J. J. Barea, ki je prispeval 21 točk. Pri poražencih sta po 20 točk dosegla Paul George in Steven Adams.

Po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe kolena se je na igrišče vrnil Goran Dragić, ki je v Miamiju gostil Washington in izgubil s 110:116. Izkušeni Ljubljančan je odigral 21 minut, v tem času ni dosegel točk (sedemkrat je metal iz igre, ni poskušal za tri in ni imel prostih metov), je pa zato dvakrat skočil, zbral tri asistence in ukradel eno žogo. Najboljša strelca Vročice sta bila Josh Richardson (24 točk) in Rodney McGruder (22), pri zmagovalcih pa je z 28 točkami izstopal John Wall.

Preberite še: