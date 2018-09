Dario Šarić brani Dončića: Če bi bil jaz Slovenec …

"Slovenci so me presenetili. Gre za mlado in nadarjeno ekipo, ki igra drugače kot tista, s katero smo se srečali pred EuroBasketom. Takrat je igra slonela na "pick 'n' roll" akcijah. Vrtela se je okrog Dončića in Dragića. Tile fantje pa igrajo hitro in zelo dobro menjajo strani, predvsem pa so na tekmah v Varaždinu in Celju pokazali izvrstno strelsko raven. Mi smo na drugi tekmi odigrali bolje, a bi morali negotovost razbliniti mnogo prej," je po porazu (86:87 v Varaždinu) in zmagi (83:75 v Celju) proti dodobra pomlajeni, prevetreni in za mnoge neznani Sloveniji dejal hrvaški košarkarski zvezdnik in član Philadelphie Dario Šarić, ki je bil na obeh tekmah med najboljšimi, v soboto pa je v Celju za malo zgrešil trojnega dvojčka (18 točk, 9 skokov, 8 asistenc).

S Hrvaško želi na SP 2019 in OI 2020. Foto: Vid Ponikvar

Medtem ko je v slovenski vrsti manjkalo kar nekaj nosilcev (Dončić, Prepelić, Blažič, Nikolić …), pa so se Hrvati, ki se pripravljajo na kvalifikacijski tekmi s Poljsko in Litvo, v Celju predstavili z zvezdniško zasedbo. Tudi z močnim pridihom iz lige NBA. Mu klub ni povzročal težav? "S Philadelpho sem imel težave. Šest ali sedem dni smo se pogovarjali. Vsak dan sem bil po dve uri v telefonskem pogovoru z njimi. Želel sem jih prepričati o tem, kako pomembno je moje igranje za reprezentanco. V ZDA moram biti 21. septembra. S Hrvaško igramo zgolj tri dni pred tem. A to je za mene priložnost, da si zagotovim nastop na svetovnem prvenstvu, nato pa še na olimpijskih igrah. Če bi bil Slovenec in s tem evropski prvak, bi morda jaz počival eno leto," odgovarja krilni center iz Šibenika, ki razume pritisk klubskega delodajalca. "Klub je dal proste roke Turku Furkanu, saj ima manjšo vlogo. Od mene pa veliko pričakujejo. Ne želijo, da na priprave pridem utrujen. Lani sem do božiča prihajal k sebi. Res sem bil utrujen. Nisem vedel, na kateri celini se nahajam. Šele pozneje sem začel resno igrati."

Z Dončićem se bosta kmalu srečala na Kitajskem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Dončića razumem. Osvojil je vse!"

Šarića nismo spraševali o tem, ali bi se selektorju ter generalnemu sekretarju oglašal na klice. Zanimalo nas je zgolj to, ali razume odločitev Luke Dončića za reprezentančni premor in treninge v Dallasu. "Da," je brez oklevanja izstrelil 24-letni Dalmatinec in nadaljeval: "Osvojil je vse, kar si nekdo pri tej starosti lahko zaželi. Je izjemen igralec. Vem tudi, da se mu 21. 9. v Dallasu začnejo uradne priprave. Vedeti pa je treba, da je dal slovenski reprezentanci evropsko zlato. Slovenija, majhna država, je postala evropski prvak. Njemu in Goranu Dragiću gredo vse čestitke. No, prav zaradi tega ga, če odgovorim na vprašanje, razumem."

V novo sezono kot član prve peterke Philadelphie. Foto: Getty Images

"Čaka ga težje delo"

Zanimivo pa je, da bo prav Šarić, ki je v ligi NBA v dveh sezonah odigral 159 tekem rednega dela in še deset v končnici, s svojo Philadelphio Dončićev prvi tekmec. Z Dallasom se bo namreč v okviru predsezone kar dvakrat pomeril na Kitajskem - 5. oktobra v Šanghaju in tri dni pozneje v Shenzhenu. In kaj Dončića čaka v ligi NBA? "Govorimo o izjemnem talentu. Verjamem, da bo to, kar je kazal do zdaj, lahko prenesel tudi v ligo NBA. Jasno, njegovo delo bo precej težje. Čakajo ga hitrejši igralci. A ponavljam, govorimo o izjemnem košarkarju. Hitro se bo prilagodil in pokazal dobre igre," razmišlja član prve peterke novincev lige NBA leta 2017. V tej vlogi mnogi vidijo tudi 19-letnega Ljubljančana, ki medtem v Teksasu že marljivo trenira, prek socialnih omrežij pa dobre misli pošilja reprezentančnim nabornikom.