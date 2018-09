Nemci ne pustijo Dimca, zato pa borbeni Slovenci odpirajo vrata Randolphu

Slovenska in hrvaška reprezentanca sta odigrali še drugo pripravljalno tekmo. Po zmagi naše izbrane vrste v Varaždinu - tokrat je igrala brez kapetana Gašperja Vidmarja in Saša Zagorca -, so naši južni sosedje slavili zmago v celjskem Zlatorogu. V nedeljo se priključi četverica z Anthonyjem Randolphom na čelu, zato pa ne bo dveh "Nemcev".

Pred natanko petimi leti sta slovenska in hrvaška košarkarska reprezentanca v celjskem Zlatorogu odigrali tekmo uvodnega dela evropskega prvenstva. Takrat so tribune pokale po šivih, na sobotnem pripravljalnem obračunu je bilo privržencev košarke bistveno manj, le zmagovalec je bil isti. Hrvaška izbrana je takrat slavila zmago po podaljšku s 76:74, tokrat pa v rednem delu z rezultatom 83:75.

Slovenska izbrana vrsta je nastopila v povsem drugačni preobleki. Ob odsotnosti osrednjih protagonistov, ki so osvojili zlato medaljo na lanskem Eurobasketu, tokrat selektor Rado Trifunović ni mogel računati še na kapetana Gašperja Vidmarja in Saša Zagorca, ki imata težave s kolenom.

Nova borbena predstava proti NBA hrvaški zasedbi

Blaž Mesiček je bil s 14 točkami najboljši slovenski strelec. Foto: Žiga Zupan/Sportida Kljub okrnjeni zasedbi so košarkarji, ki jih ima selektor na voljo, še drugič v nekaj dneh grenili življenje Hrvatom. V Varaždinu je v sredo slovenska reprezentanca presenetila, tudi tokrat pa so lahko gledalci videli požrtvovalno in dinamično igro Slovenije.

A to ni bilo dovolj za zmago, čeprav so nenehno dihali NBA zasedbi za vrat. Le-ta je imela v svojih vrstah izjemno razpoloženega NBA igralca Daria Šarića, ki se je lahko pohvalil z 18 točkami, 9 skoki in osmimi asistencami. Pri Sloveniji je bil s 14 točkami najbolj razpoložen Blaž Mesiček.

"Zelo sem zadovoljen, ker so fantje pokazali karakter. Igrali so pogumno. Proti tako močni Hrvaški smo igrali brez centra in smo bili v izenačeni tekmi. Zaslužijo si pohvale," je po tekmi povedal Trifunović, ki bo moral zdaj košarkarje pripraviti na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Latviji (Riga, 14. september) in Turčiji (Stožice, 17. september)

V nedeljo bo prišla četverica Vlatko Čančar, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik

Žigo Dimca ne pusti na reprezentančno akcijo klub. Foto: Sportida

Prvi mož stroke naše izbrane vrste bo v nedeljo pričakal štiri nove obraze, čeprav jih je imel sprva v mislih šest. Spodbudna novica je, da bo prišel Anthony Randolph, ki je v soboto igral še obračun proti Vlatku Čančarju, ki ga je Real Madrid dobil. Zato pa se je zapletlo pri Nemcih oziroma klubu Medi Bayreuth. V Slovenijo namreč ne bosta prišla Žiga Dimec in Gregor Hrovat.

"Dimca ne bodo pustili iz kluba, s Hrovatom sem se osebno zmenil, naj ostane v klubu, ker ga je zamenjal. Pri Dimcu je klub izkoriščal luknje. Agentu je predstavil, da je edina možnost, da sklenejo pogodbo z njim, da ne gre več nazaj v reprezentanco," je bil nejevoljen Trifko.

Slovenija : Hrvaška 75:83 (51:61, 36:41, 22:23)

Dvorana Zlatorog, gledalcev 2000, sodniki: Petek, Zupančič, Špendl (vsi Slovenija).



Slovenija: Rebec 7, Durnik 8, Murić 8, Mesiček 14 (2:2), Lapornik 9 (3:4), Mahkovic 13 (6:10), Glas 5, Čebašek 11.

Hrvaška: Stipčević 6, Simon 12, Mustapić 6 (2:6), Šarić 18 (3:4), Perić 2, ZRamljak 6, Zubac 10, Žižić 15 (7:10), Bogdanović 8 (3:5).



Prosti meti: Slovenija 11:16, Hrvaška 15:25.

Met za dve točki: Slovenija 14:35, Hrvaška 16:32.



Met za tri točke: Slovenija 12:29 (Čebašek 3, Murić 2, Mesiček 2, Lapornik 2, Mahkovic, Glas, Rebec), Hrvaška 12:26 (Simon 4, Šarić 3, Ramljak 2, Stipčević 2, Bogdanović).

Skoki: Slovenija 29 (23 + 6), Hrvaška 45 (30 + 15).



Osebne napake: Slovenija 27, Hrvaška 22.

Pet osebnih: Durnik (34.).