Hrvaški selektor gledal Slovence, le skomignil z rameni in se nasmehnil

"Fantje so se borili kot levi, dobro so se gibali po igrišču in posledično prihajali do odprtih metov na koš. Čestitam jim za borbenost in željo. Zagotovo so bili motivirani, saj so imeli na drugi strani izjemno kakovostno zasedbo Hrvaške," je bil slovenski selektor Rado Trifunović vesel nad predstavo svojih košarkarjev v prijateljskem dvoboju s Hrvaško, za katero so igrali tudi NBA igralci (87:86).

Že začetek tekme je dal vedeti, da se spremenjena slovenska košarkarska reprezentanca v Varaždinu ne bo ustrašila favorizirane Hrvaške, potem ko je kapetan Gašper Vidmar živalsko zabil čez Daria Šarića.

Kar 17 trojk iz 28 poizkusov so zadeli slovenski košarkarji na pripravljalni tekmi proti Hrvaški, ki je imela v svojih vrstah tudi štiri NBA igralce. Prva zvezdnika Bojan Bogdanović in Šarić sta le gledala, kako so zanju neznani mladi Slovenci zadevali trojke kot po tekočem traku.

Ob Čebašku navdušil tudi 17-letni Glas

Izkazal se je 17-letni Gregor Glas, član Sixt Primorske. Foto: Jani Turk/Sixt Primorska Jakob Čebašek, član belgijskega Kangoeroes Basket Mechelen, jih je dosegel pet, tekmo pa končal pri 22 točkah in bil prvo ime presenetljive zmage Slovenije proti Hrvaški. "Ponosen sem na ekipo, saj smo pokazali karakter in srce. Borili smo se do zadnjih sekund in na koncu je bila tudi sreča na naši strani," je dejal Čebašek.

Zaradi odpovedi vidno spremenjena izbrana vrsta Slovenije je prikazala všečno igro. Čeprav v svojih vrstah nima NBA igralcev, je igra slonela na hitrosti in agresivni obrambi, s katero so imeli favorizirani Hrvati obilico težav. Zlasti s prodori organizatorja igre Matica Rebca, ki je bil za naše sosede prehiter (12 točk, 10 asistenc). Prodoren je bil prav tako Blaž Mesiček, ki je bil s 14 točkami drugi strelec slovenske reprezentance, zaustavil pa ga ni niti nesrečni udarec Bogdanovića v nos.

Neustrašen je bil tudi 17-letni Gregor Glas, ki je tako kot Miha Lapornik zadel tri trojke. Zato pa bi slednji lahko postal tragična figura, saj je ob koncu tekme zgrešil vse štiri proste mete in dal Hrvatom priložnost, da pridejo do zmage, potem ko so zaostajali že za 13 točk (61:74).

Anzulović se je le nasmehnil

Hrvaški selektor Dražen Anzulović ni mogel verjeti, kako so Slovenci zadevali trojke. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Hrvaški selektor Dražen Anzulović je le skomignil z rameni in se nasmejal, saj tudi sam ni mogel verjeti, kako natančni so naši košarkarji pri metu izza črte 6,75. V minuti odmora je nato svojim izbrancem zaukazal, da do konca tekme ne smejo več prejeti trojke. Sicer so ogrozili četo Rada Trifunovića, a je slovenska obramba na koncu zdržala.

"Slovenci so zasluženo zmagali. Zaradi slabše fizične pripravljenosti nismo dobro vstopili v tekmo. Tekmecu smo dovolili, da je prišel v ritem. Gostje so imeli neverjetno dober odstotek meta za tri točke. To veliko pove, kako agresivni smo bili v obrambi, kar je dober opomin pred kvalifikacijskima tekmama proti Litvi in Poljski. Če ne bomo delali od začetka, potem ne moremo pričakovati dobrih rezultatov," je poudarjal Anzulović.

"Mladi fantje dokazali, da si zaslužijo podporo navijačev"

Rado Trifunović je pohvalil borbenost slovenskih košarkarjev. Foto: Vid Ponikvar "Imeli smo visok odstotek zadetih metov za tri točke. To nam je zagotovo olajšalo pot do zmage, toda to ni bil glavni razlog za uspeh. Fantje so se borili kot levi, dobro so se gibali po igrišču in posledično prihajali do odprtih metov na koš. Čestitam jim za borbenost in željo. Zagotovo so bili motivirani, saj so imeli na drugi strani izjemno kakovostno zasedbo Hrvaške. Ti mladi fantje so dokazali, da si tudi v soboto v Celju zaslužijo podporo slovenskih ljubiteljev košarke," je bil zadovoljen Trifunović.

Slovenija in Hrvaška se bosta še enkrat pomerili pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Tekma bo v soboto v Celju, nato pa se bo naša izbrana vrsta v celoti osredotočila na dvoboja za Latvijo in Turčijo. Po tekmi s Hrvaško se v slovenski reprezentanci obeta hokejska rošada v naši reprezentanci, saj naj bi 9. septembra prišla sedmerica košarkarjev (Vlatko Čančar, Žiga Dimec, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Anthony Randolph in Luka Rupnik).