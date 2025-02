Zvezdan Mitrović neposreden: Igral bo, če si bo to zaslužil

Čeprav so mnogi v finalu pričakovali veliko boljši odpor Krke proti favorizirani Cedeviti Olimpiji, pa je bilo na parketu razen nekaj uvodnih minut moč spremljati igro mačke z mišjo, ki se je odražala tudi v končni razliki kar 31 točk. Ljubljanska zasedba je kljub jasni vlogi favorita resno pristopila k tekmi in razen boljšega začetka tekme navdušila predvsem z obrambno predstavo, ki ni pojenjala niti ob zares visoki prednosti.

"Nisem pričakoval takšne tekme, veste, kakšna tekma je bila nazadnje v ligi ABA, od takrat se je Krka nekoliko okrepila, mi nismo igrali z vsemi. Fantje so po slabšem startu resno pristopili k stvari, vsi so opravili svoje, tudi košarkarji s klopi. Sploh v obrambi so bili danes fantastični in prišli do res lepe zmage in pokala," je bil zadovoljen strateg Zvezdan Mitrović.

Gregor Glas je dosegel 21 točk. Foto: Aleš Fevžer

Glas in obramba

Ta je na zaključnem turnirju, kjer lahko vsaka ekipa nastopi z največ štirimi tujimi košarkarji, ponudil priložnost tudi svojim mlajšim varovancem in košarkarjem, ki sicer ne dobijo toliko priložnosti. MVP celotnega turnirja je tako postal Bine Prepelič, dobro pa je, predvsem v napadu, zaupanje Mitrovića unovčil tudi Gregor Glas, ki je bil v finalu z 21 točkami prvi strelec srečanja. A bolj kot o njegovi napadalni učinkovitosti je bilo tako kot praktično že skozi celotno sezono govora o njegovi obrambi, na slabosti katere celotno letošnje tekmovalno obdobje jasno opozarja Mitrović.

"Če spustimo začetek tekme, je bil nato odličen, vsi mladi so izkoristili svojo priložnost. Danes je bil tudi na obrambi večino časa na pravem nivoju. Govorim iskreno. Ne vem, kaj reči. Igral bo, če si bo to zaslužil, a v prvi vrsti je pomembna obramba. Še vedno je daleč od nivoja, ki si ga želimo, a se izboljšuje, je vse boljši in boljši. V napadu je, potem ko sem mu ponudil nekaj več priložnosti, to izkoristil, a je pred tem storil tudi kar nekaj napak. Nato je odigral res super in si zasluži pohvale. Pri meni ni veliko filozofiranja, če si dober potem igraš, če ne, ne, to je vse," je bil jasen Mitrović, ki bo naslednjih nekaj dni izkoristil nekaj dni premora ter se vrnil v domovino.

Foto: Aleš Fevžer

Glas: Ne vem, kaj bi bilo, če bi bilo

Na besede Mitrovića se je nato odzval tudi Glas. "Želim si igrati dobro obrambo, včasih se zgodi kakšna napaka, kar je normalno, trudim se. Če je trener zadovoljen je to njegova stvar, jaz dajem vse od sebe na obeh straneh igrišča. Samozavesten sem vedno, tako da s tem nimam težav. Zvezdan ima avtoriteto, zato tudi igramo tako, kot igramo, držimo se njegovega sistema in to je recept za dobre igre. Čaka nas zelo naporen ritem do konca sezone, upam, da ostanemo skupaj in osredotočeni in da nekaj tednov odigramo tako, kot znamo," je dejal 23-letni Krčan.

"Skušam ostati zbran, da na treningih in tekmah naredim čim bolje, kamor me to pripelje, me pripelje. Letos je meni osebno glavni cilj, da sem res fokusiran in da izkoristim priložnost. Dejstvo je, da sem zaradi poškodbe izpustil celotne priprave, upam si trditi, da sem pred tem delal največ do zdaj in si vzel čas za pripravo, potem pa je prvi dan prišlo do poškodbe. Ne vem, kaj bi bilo, če bi bilo," je še dodal Glas, ki si je tik ob začetku priprav poškodoval stegensko mišico, njegova minutaža pa zdaj ni takšna, kot bi si sicer želel. Kljub temu je petkovo priložnost zgrabil z obema rokama.

Veselje Cedevite Olimpije po osvojenem pokalu. Foto: Aleš Fevžer

"Začeli smo slabo, brez energije, k sreči je naša druga peterka napravila preobrat in zbudila tudi preostale košarkarje. Tudi v drugem polčasu smo nadaljevali v tem ritmu in tekmo mirno pripeljali do konca. Pokalna tekmovanja so nekaj posebnega, dve tekmi v dveh dneh, vsak tekmec je lahko neugoden, zgodijo se lahko tudi presenečenja, vesel sem, da tokrat temu ni bilo tako," je še dodal Glas.

Brez reprezentančnega povabila

Ta v tem ciklu ni dočakal vabila v slovensko reprezentanco, zato bo tako kot njegovi klubski soigralci nekaj naslednjih dni izkoristil za počitek. "Nisem dobil povabila, če je razlog v tem, da nisem v formi in da ne igram dovolj, je to povsem razumljivo. Mislim, da ne igram konstantno, zato nimam kaj zameriti. Vedno sem bil sicer rad del reprezentance, sem razočaran, a je, kar je. Dobro bo delo tudi nekaj dni odmora, tudi za košarkarje, ki imajo težave s poškodbami in da pridemo nazaj na delo, s pravo energijo, je še dodal Glas.

Jakara: Fantom nimam kaj zameriti

Visok poraz pa na drugi strani ni pretirano zamajal planov Krke, ki jo po reprezentančnem odmoru čaka nadaljevanje boja za obstanek v ligi ABA, svoje načrte imajo Novomeščani tudi v državnem prvenstvu. "Čestitke Olimpiji za zmago, mi smo tekmo nepričakovano dobro odprli, kar mogoče za nas niti ni bilo najbolje. Olimpija je zatem zaigrala res fizično, v obrambi so nas vseskozi presekali, nismo bili zmožni odgovoriti na njihovo fizično igro, fantom nimam kaj zameriti. Pohvale tudi košarkarjem Olimpije in njihovemu štabu, ker proti tako motivirani Olimpiji tudi pri +25 že dolgo nismo igrali. Nimamo kaj, zasluženo drugo mesto, hkrati pa premalo, da bi lahko parirali Olimpiji," je po porazu dejal trener Dejan Jakara.

"Nimamo kaj, zasluženo drugo mesto, hkrati pa premalo, da bi lahko parirali Olimpiji," je dejal Dejan Jakara. Foto: Aleš Fevžer

"Tudi če bi skušali nekaj spremeniti, bi bila razlika na koncu še vedno visoka. Trenutno je njihova ekipa za nas prefizična, trenutno so na dosti višjem nivoju kot mi in so res zasluženo slavili. Upam, da se vsi naši poškodovani igralci čimprej vrnejo in da odločno krenemo v odločilni del sezone," je še dodal strateg Krke.

Preberite še: