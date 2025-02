Cedeviti Olimpiji še 24. pokalna lovorika, Celjankam 19.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v finalu pikala Spar na Kodeljevem v Ljubljani danes s 102:71 premagali novomeško Krko in osvojili še 24. naslov pokalnih prvakov. V ženskem finalu sta se pomerila Cinkarna Celje in Triglav. Z 79:68 so zmagale Celjanke in še devetnajstič, sedmič zapored, postale zmagovalke pokalnega tekmovanja.

Cedevita Olimpija je še osemindvajsetič zaigrala v finalu pokalnega tekmovanja in osvojila še 24. naslov, tretjega v nizu, Krka pa ima zdaj za seboj deset finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila 2021, ko je prav na Kodeljevem v polfinalu izločila Cedevito Olimpijo.

Ljubljančani so prišli še do enajste zaporedne lovoriko na domačih parketih, druge v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra. Zadnji poraz v finalih domačih tekmovanj je Cedevita Olimpija doživela v pokalu 2020 na Kodeljevem proti Koper Primorski.

Prvi strelec finala je bil Gregor Glas, ki je k zmagi zmajev prispeval 21 točk, 17 jih je dodal Devante Jones, 15 Aleksej Nikolić in 14 kapetan Jaka Blažič. Pri Krki je bil s 14 točkami najboljši Tayler Parsons.

Za Ljubljančane pa danes ni igral Rok Radović, ki je včeraj pred polfinalno tekmo s Triglavom začutil bolečino v mečni mišici. Zaradi te bo izpustil tudi februarske reprezentančne aktivnosti, so pred tekmo sporočili iz Olimpije.

Celjanke ostajajo nepremagljive

Košarkarice Cinkarne Celja so devetnajstič in sedmič zapored postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu so bile boljše od Triglava z 79:68 (29:19, 47:30, 63:44).

Celjanke so osvojile še devetnajsti naslov pokalnih prvakinj. Foto: Filip Barbalić

Varovanke trenerja Damirja Grgića so brez težav upravičile vlogo favoritinj in tako podaljšale niz nepremagljivosti v dvobojih za lovorike. Poraza v finalih domačih tekmovanj ne poznajo že od 2018, ko so v pokalu klonile proti Triglavu.

Najboljša igralka finala je bila Brazilka v dresu Celja Leticia Cristina Soares Josefino, ki je dosegla 22 točk. Pri Triglavu sta bili najbolj učinkoviti Ana Šarić s 19 točkami in Lara Kozina Bubnič, ki jih je zbrala 14.

Pokal Spar, finale

Petek, 14. februar:

