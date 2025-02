Klasični finale pokala: Cedevita Olimpija proti Krki

Danes se je na Kodeljevem začel zaključni turnir košarkarskega pokala Spar. Prva sta se za finalno vstopnico spopadla ECE Triglav in Cedevita Olimpija, ta pa je upravičila vlogo favorita in zmagala s 83:63. Za drugo polfinalno tekmo sta zvečer obračunala še Krka in Šentjur in tudi tu ni bilo presenečenja, Novmeščani so zmagali s 87:73 in se uvrstili v finale, ki bo v petek ob 20.30.

Ljubljanska dvorana Kodeljevo še osmič gosti zaključek pokalnega tekmovanja. Ob zaključnem turnirju najboljše četverice pokala Spar se bodo na istem mestu za pokalni naslov tudi letos borile košarkarice. V petek se bodo tako ob 17.30 za pokalno lovoriko pomerile košarkarice Triglava in Cinkarne Celje, ob 20.30 uri pa sledi še veliki finale 24. izvedbe pokala Spar.

Naslov pokalnih zmagovalcev bosta na Kodeljevem branila Cinkarna Celje in Cedevita Olimpija. Slednja se lahko pohvalita tudi z največjim številom osvojenih pokalnih lovorik. Celjanke so bile uspešne že osemnajstkrat, Ljubljančani pa kar triindvajsetkrat.

Favorita zmagala

Na prvi polfinalni tekmi so košarkarji Cedevite Olimpije s 83:63 premagali ECE Triglav in si zagotovili petkov finale. Ljubljančani, ki lahko v pokalnem tekmovanju nastopajo le s štirimi tujci, so po 30 minutah igre vodili zgolj 60:54. V zadnjih desetih minutah sta Kranjčanom popustili moč in zbranost, tako da se je razlika na semaforju hitro povečala. 68:54 v 32. minuti, 75:56 v 34. minuti in na koncu 83:63.

Pri zmagovalcih so največ točk dosegli Brynton Lemar (14 točk, trojke 2:4), Bine Prepelič (11 točk, 6 skokov) in Gregor Glas (11 točk, trojke 2:4), na drugi strani pa Miha Muratovič (15 točk, 6 skokov) in Črt Čabrilo (14 točk, 4 asistence).

Košarkarji Krke so v drugem polfinalu s 87:73 premagali Šentjur.Krka, ki je imela po treh četrtinah le točko prednosti, je zadnjih deset minut odprla z delnim izidom 11:0 in tako rešila vprašanje zmagovalca. Najboljši strelci Krke so bili Tayler Persons z 19 točkami (9 podaj), Miha Cerkvenik (14 točk, trojke 2:3, 5 skokov) in Jan Špan (11 točk, 6 podaj), za Šentjur pa sta največ točk zbrala Daniel Hornbuckle (16) in Tarik Bruncević (13).

Pokal Spar, polfinale

Četrtek, 13. februar:

