Aleksander Sekulić je izbral

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je razkril seznam igralcev, na katere bo računal v zadnjem ciklu priprav na EuroBasket. Slovenija je na veliko tekmovanje uvrščena, zato ne preseneča, da so z izjemo Eda Murića in Gregorja Hrovata na seznamu predvsem mlajši košarkarji, od tega štirje novinci.

Slovensko moško člansko košarkarsko reprezentanco v februarskem zaključku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 čakata gostujoči tekmi proti Ukrajini in Izraelu, obe se bosta odigrali v latvijski Rigi, Slovence preizkušnji čakata 21. februarja ob 16.30 proti Ukrajini in 24. februarja ob 20. uri proti Izraelu. Sicer pa so si izbranci Aleksandra Sekulića 15. zaporedni nastop na evropskem prvenstvu priigrali še pred zadnjima dvema tekmama. Na EuroBasket 2025 so že uvrščeni tudi Izraelci. Dve tekmi pred koncem kvalifikacij imata namreč Slovenija in Izrael na lestvici tri zmage in poraz, Portugalska je zbrala dve zmagi in dva poraza, Ukrajina pa je bila štirikrat poražena.

Na seznamu so: Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Dan Duščak (Alimerka Oviedo, Španija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Robert Jurković (Krka), Urban Kroflič (Mega, Srbija), Sergej Macura (Mega, Srbija), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Rok Radović (Cedevita Olimpija), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Kortrijk Spurs, Belgija), Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).

Tudi zato ne preseneča, da na tokratnem seznamu Aleksandra Sekulića najdemo še izdatno prevetreno in pomlajeno zasedbo petnajstih košarkarjev, od katerih imata z naskokom največ izkušenj Edo Murić in Gregor Hrovat, ki je zadnji novembrski cikel zaradi podpisa nove pogodbe in priprav s francoskim Dijonom izpustil. Tako kot v novembrskem ciklu so v izbrano vrsto tudi tokrat vpoklicani Miha Cerkvenik, Žiga Daneu, Robert Jurković, Tibor Mirtič, Mark Padjen, Bine Prepelič, Rok Radović, Leon Stergar in Luka Ščuka. Štirje košarkarji pa so novinci, to sta člana Mege Sergej Macura in Urban Kroflič, košarkar Krke Žak Smrekar in Dan Duščak, ki igra za španskega drugoligaša Alimerka Oviedo.

Med štirimi novinci je tudi Sergej Macura. Foto: FIBA

"Zaključek kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu bomo znova pričakali v precej premešani zasedbi. Poglavitni cilj smo z uvrstitvijo na prvenstvo že izpolnili. Tudi zaradi tega nekaj igralcev tokrat ne bo del reprezentančne akcije. To nam omogoča, da lahko priložnost za dokazovanje dobijo mlajši igralci, med katerimi so tudi novinci. A ne glede na to si kvalifikacije želimo zaključiti z dvema dobrima predstavama. Prepričan sem, da bodo vsi vabljeni igralci na zbor prišli z veliko želje. Kot običajno, časa za pripravo ne bomo imeli veliko. Tako bo primarna naloga, da v teh nekaj treningih vloge razdelimo tako, da bo vsak posameznik reprezentanci prinesel tisto, kar ekipa od njega najbolj potrebuje," je ob predstavitvi seznama dejal selektor Sekulić.

Poleg Slovenije, Izraela ter vseh štirih gostiteljic (Latvija, Ciper, Finska in Poljska) imajo vozovnico na prvenstvo že zagotovljeno Italija, Litva, Srbija, Španija in Turčija. 42. izvedba EuroBasketa bo med 27. avgustom in 14. septembrom 2025. Skupinski del bodo gostili Ciper (Limassol), Poljska (Katovice), Finska (Tampere) in Latvija (Riga), kjer se bo odvil tudi sklepni del prvenstva.

