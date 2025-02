Petič zapored bodo v družbi šestnajstih najboljših reprezentanc stare celine igrale tudi slovenske košarkarice. Medtem ko so imele na zadnjem EuroBasketu status gostiteljic, so si po letih 2017, 2019 in 2021 nastop znova priborile v kvalifikacijah. In letošnji uspeh ima dodatno težo, saj je bilo zaradi štirih gostiteljic junijskega prvenstva sito zelo ozko. Iz kvalifikacij je namreč napredovalo zgolj 12 reprezentanc. Poleg tega so Slovenke nastopile v eni izmed bolj izenačenih in kakovostnih skupin, v kateri ni bilo večjega avtsajderja. Na koncu so na šestih tekmah zmagale petkrat, edini poraz so v oslabljeni zasedbi doživele v prvem ciklu in tako v družbi Madžarske, Bolgarije in Finske zasedle vrh skupine B.

"Ko smo kvalifikacije začeli z visokim porazom proti Madžarski, se nam je uvrstitev na evropsko prvenstvo zdela kot misija nemogoče. A ta dekleta so pokazala neverjetno željo po napredku in veliko ljubezni do domovine. Lani poleti, ko so bile druge igralke na plažah, so one trdo trenirale tu v Sloveniji in rezultat je bil hitro viden na terenu," je dejal selektor Georgios Dikaioulakos.

Na Kodeljevem je bilo v nedeljo prešerno vzdušje. Foto: Aleš Fevžer

"V kvalifikacijah smo imeli nekaj težav, še posebej v prvem ciklu. Po koncu tega je bilo morda res vse skupaj videti kot nemogoča misija, a ta skupina deklet je neverjetna. Ekipa goji izjemno ljubezen do države in odlično medsebojno povezanost. Medtem ko so poleti druge ekipe odšle na počitnice na grške otoke, smo mi trdo trenirali v slovenskih gorah. Zdaj vidimo rezultate te ekipe, ki je odlična kombinacija mladih in izkušenih. Ko temu dodamo še talent, rezultati res ne morejo izostati. Kar me najbolj navdušuje, pa je prav povezanost te reprezentance. Spoštovanje drug drugega na igrišču ter zunaj njega. Igralke so prave sestre in mislim, da je to naša največja moč," je bil zadovoljen Grk na slovenski klopi.

Selektor: Vsekakor so pred nami lepe stvari

Za izjemno dodatno moč v izbrani vrsti se je izkazala Jessica Shepard, svoje je v zadnjem ciklu dodala še vrnitev kapetanke Teje Oblak. "Zdaj košarkarice prosim le, da ostanejo skromne in še naprej dobro delajo. Stopati moramo korak za korakom. Ničesar ne smemo preskakovati. Ne maram razmišljati, kako daleč lahko sežemo, še manj želim s tem obremenjevati igralke. Kot rečeno, osredotočeni moramo biti na svoje delo in ne na rezultate. Na vsakem treningu moramo biti boljši kot prejšnji dan. To je naš edini cilj in videli bomo, kam nas bo to pripeljalo. Vsekakor so pred nami lepe stvari. Vse je v naših rokah in od nas samih je odvisno, ali bomo te stvari ujeli ali ne," je dodal strateg Slovenije.

Eva Lisec, Teja Oblak in Jessica Shepard – trojica, ki kroji slovensko igro. Foto: Aleš Fevžer

Slovenke so na svojem prvem evropskem prvenstvu leta 2017 v Pragi v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje so se z zmago v skupinskem delu uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi leta 2021, ko sta EuroBasket gostili Španija in Francija. V predtekmovanju so dosegle dve zmagi, prvenstvo pa končale s porazom proti Rusiji v repasažu in ostale brez četrtfinala. Na domačem EuroBasketu junija 2023 v Ljubljani so turnir končale na 15. mestu. Po razočaranju na domačem prvenstvu so tako s pomlajeno zasedbo začele sestavljati mozaik za prihodnost, za katerega so prepričane, da bo poleti še močnejši kot do zdaj.

Ena izmed petih košarkaric, ki je odigrala vseh šest tekem in je ob poškodbi Teje Oblak prevzela kapetanski trak, je bila Eva Lisec, ki je odlično parirala tekmicam pod košema. "Kvalifikacije so bile zahtevne, saj v evropski košarki ni več slabih reprezentanc. Veliko zaslug za naš uspeh ima zagotovo nova Slovenka Jessica Shepard, ki je raven naše igre dvignila za pet korakov. Zdaj imamo globino pod obročema, dobre strelke z razdalje, hitro tečemo in se dobro branimo. Za vidnejši dosežek na evropskem prvenstvu moramo to le še malo nadgraditi," je prepričana Lisec.

