Slovenske košarkarice so si petič zapored zagotovile udeležbo na evropskem prvenstvu. V zadnjem krogu kvalifikacij so na Kodeljevem premagale Finsko s 96:47 in s petimi zmagami ter eni porazom zasedle prvo mesto v svoji skupini.

Slovenija je v velikem slogu končala kvalifikacije. Po uvodnem porazu proti Madžarski novembra 2023 je dobila vse naslednje tekme in si suvereno zagotovila mesto med 16 najboljšimi reprezentancami stare celine. Jubilejno 40. evropsko prvenstvo bo od 18. do 29. junija v Brnu, Hamburgu, Bologni in Pireju, kjer bodo tudi zaključni boji. Žreb skupin bo osmega marca.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenija je prvič na EP nastopila leta 2017 v Pragi, nato pa je bila udeleženka zaključnih turnirjev v Srbiji 2019, Franciji 2021 in Sloveniji 2023. Njena najboljša uvrstitev je deseto mesto, ki ga je zabeležila kot udeleženka dodatnih kvalifikacij za četrtfinale v Beogradu in Strasbourgu.

Varovanke grškega stratega na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa so zanesljivo premagale zasedbo Finske, ki je v Ljubljano prišla brez možnosti za preboj na eurobasket.

Na prvi tekmi v Helsinkih so jo nadigrale z 22 točkami razlike, na Kodeljevem pa so zabeležile celo svojo najvišjo zmago v teh kvalifikacijah. Po porazu proti Madžarkam v prvem krogu so nato tekmice premagale s povprečno 20,8 točke razlike.

Foto: Aleš Fevžer

Veselje na Kodeljevem. Foto: Aleš Fevžer Peto zmago gradile postopno in zanesljivo. Vodile so od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno prednost so si priigrale v zaključku prvega dela (35:25), vprašanje o zmagovalcu pa so rešile na začetku drugega polčasa, ko je elitna postava Eva Lisec, Teja Oblak, Zala Friškovec, Ajša Sivka in Jessica Shepard za štiri minute in pol zaprla vse dohode do koša in naredila delni izid 14:0. Ob 30 točkah razlike v 27. minuti (60:30) oziroma 72:32 po treh četrtinah je bil preostanek srečanja le formalnost, ki sta jo selektorja na obeh straneh izkoristila, da sta dala priložnost vsem igralkam.

Pri Sloveniji so izstopale Jessica Shepard z 20 točkami (met 8:11) in 12 skoki (indeks 30), Ajša Sivka s 15 točkami (trojka 2:2), Teja Oblak, ki je zbrala 14 točk, štiri skoke in štiri podaje, ter Zala Friškovec (10 točk).

"Zelo sem zadovoljna, da smo se kot prvouvrščena ekipa uvrstili na evropsko prvenstvo. Zahvala gre vsem puncam, ki so dosegle, da smo na zadnjih dveh tekmah same odločale o svoji usodi. Mislim, da imamo še precej rezerv, kar se je pokazalo tudi danes. Prvi polčas smo odigrale medlo, v drugem, ko smo se držale navodil trenerja, pa nam je steklo. S Jessico Shepard smo veliko pridobile, upam, da do evropskega prvenstva vse ostanemo zdrave, saj lahko ob takem vzdušju in pozitivnem odnosu naredimo lepo zgodbo na prvenstvu," je po tekmi prve misli strnila kapetanka Oblak.

