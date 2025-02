Še en udarec za Dallas Mavericks: Davis, ki je nadomestil Dončića, zaradi poškodbe več tednov ne bo igral

Anthony Davis, ki je po šokantni menjavi na hitro slekel dres Los Angeles Lakers in oblekel dres Dallas Mavericks, je na izjemen način začel svojo kariero v novem klubu, a sreča ni trajala dolgo. Potem ko je na obračunu s Houston Rockets, ki so ga Telički dobili z rezultatom 116:105, do konca tretje četrtine dosegel 26 točk, 16 skokov, sedem podaj in tri blokade, si je brez stika s tekmeci poškodoval prepono.

Dallas Mavericks star Anthony Davis is expected to miss multiple weeks with a left adductor strain, sources tell ESPN. His absence could stretch to a month. pic.twitter.com/WnZUuqZKrw — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2025

Po tekmi je sicer dejal, da ni nič resnega, da je šlo za krč, a očitno je zadeva hujša, kot je sprva mislil. Po poročanju dobro obveščenega novinarja Shamsa Charaine, ki se sklicuje na ESPN, bi bil Davis zaradi poškodbe s parketa lahko odsoten tudi do mesec dni. Razlog naj bi bila poškodba levega adukatorja.

Daljša odsotnost tudi pomeni, da Davisa ne bo v postavi na gostovanju Dallasa pri Los Angeles Lakers 26. februarja po slovenskem času.

