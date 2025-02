Mark Cuban jokes with Bill Gates about the Mavericks trading Luka Doncic:



“If after you left the company, they traded Microsoft 11 for Microsoft 10… what would you do?” 💀



(via @persources) pic.twitter.com/CrCYdokSJL — Legion Hoops (@LegionHoops) February 8, 2025

Ko so Dallas Mavericks pred natanko enim tednom Luko Dončića čez noč poslali v Los Angeles Lakers, je bil ves košarkarski svet na nogah. Ob tem so si mnogi želeli slišati mnenje Marka Cubana, nekdanjega večinskega lastnika Dallas Mavericks. Cuban je bil znan kot eden najdrznejših lastnikov v ligi NBA in videlo se je, da je na vsaki tekmi dihal za svojo ekipo. Ta je pred časom večinski delež prodal Miriam Adelson.

Mark Cuban Foto: Reuters

Mark Cuban je zdaj prekinil svoj molk, ko je imel v Teksasu na eni izmed prireditev pogovor s soustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom. Mark je v uvodu dejal, da je imel zelo naporen teden, in potem dal zelo nazorno izjavo, kako se je počutil, ko so se pri Dallasu odpovedali Dončiću.

"Če bi po tem, ko ste zapustili Microsoft, ugotovili, da je Steve Ballmer (nekdanji izvršni direktor Microsofta, op. p.) zamenjal nov vroč operacijski sistem Windows 11 za Windows 10, kaj bi storili?" je vprašal Cuban.

"Morda bi se moral skriti pred novinarji," je odgovoril Bill Gates. "Poznam še nekaj drugih ljudi, ki so v tem položaju," mu je odgovoril Cuban in v dvorani požel aplavz, so zapisali pri The Dallas Morning News.

