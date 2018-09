S Hrvati še v Zlatorogu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodobra oslabljena slovenska reprezentanca je v sredo s pogumno igro in predvsem pravo "kanonado" trojk presenetila poimensko zelo kakovostno hrvaško (87:86), za katero med drugim igrata tudi Dario Šarić in Bojan Bogdanović. Tekmeca se bosta v okviru priprav na nadaljevanje kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu 2019 na Kitajskem pomerila še v soboto. Tekma se bo v dvorani Zlatorog začela ob 20.00, nato pa bodo izbranci trenerja Rada Trifunovića misli preusmerili proti Latviji in Turčiji.

Pripravljalna tekma v Celju Sobota ob 20.00, Slovenija - Hrvaška