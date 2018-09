Nadarjeni 17-letni Slovenec, ki je stopil pred NBA-igralce

Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Ante Žižić in Ivica Zubac so hrvaški košarkarji, ki so v sredo naleteli na hitre in žilave Slovence. Četa Rada Trifunović je bila v Varaždinu povsem pomlajena in spremenjena. Od ekipe, ki je lani v Turčiji osvojila zlato medaljo, so bili v ekipi le Gašper Vidmar, Saša Zagorac in Matic Rebec.

So pa zato dobili priložnost drugi košarkarji, med katerimi je bil tudi mladi Gregor Glas. Čeprav šteje šele 17 pomladi, se je pogumno lotil boja s košarkarji iz lige NBA, ki so čez lužo že pustili pečat.

Pohvalil se je z desetimi točkami, od tega je hladnokrvno dosegel tri trojke.

"Predstavljati svojo državo je nekaj najlepšega"

Proti Hrvatom je dosegel deset točk, od tega tri trojke. Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun "Igrati za reprezentanco je za vsakega igralca največji cilj. Predstavljati svojo državo je nekaj najlepšega. Zdaj, ko sem prišel na najvišjo raven, mi je še toliko lepše," je član Sixt Primorske povedal, kaj mu pomeni igranje v izbrani vrsti.

Šteje šele 17 pomladi in ni si mislil, da bo tako zgodaj dobil priložnost: "Tega si res nisem predstavljal. Najprej mi je klubski trener Jurica Golemac povedal novico, da bom v članski reprezentanci, naslednjo jutro sem to izvedel še od selektorja Rada Trifunovića. V klubu so takoj rekli, da moram iti, saj je to neverjetna izkušnja. Niso me nič zadrževali."

Ob zboru reprezentance je upal, da bo dobil kakšno minuto na parketu, Trifunović pa mu je proti Hrvaški dodelil kar 14 minut za dokazovanje. "Poskušal bom biti čim bolj močan. Ne bom jim pustil, da bi se poigravali z mano, ker sem mlajši," je pred dvobojem s hrvaškimi zvezdniki razmišljal Glas.

"Igral bom toliko, kolikor si bom zaslužil na treningih in tekmah"

Pričakuje, da bo v novi sezoni v dresu Sixt Primorske naredil korak naprej. Foto: KK Sixt Primorska/Jurij Kodrun V Sloveniji spada med najbolj nadarjene košarkarje, ki bi lahko spisali lepo kariero. Poudarja, da so pomembni predvsem treningi, na katerih mora dati vse od sebe, kajti le s takšnim pristopom lahko pride daleč.

Gregor je že večkrat opozoril nase tudi na mednarodni ravni. Lani v Barceloni je pokazal svoj potencial in si prislužil mesto na tradicionalnem turnirju Jordan Brand Classic v Brooklynu. Posebna izkušnja je bila zanj letošnjo gostovanje v Beogradu na Basketball Without Borders v okviru lige NBA.

"Izkušnja je bila neverjetna. Bilo je veliko NBA-trenerjev in NBA-igralcev. Veliko sem se naučil. Dobil sem veliko nasvetov NBA-igralcev. Kako igrati, se obnašati na igrišču," se dogodka v Beogradu spominja Glas.

Z napredkom v Kopru je zadovoljen. Na njegov naslov so prišle tudi ponudbe klubov iz drugega dela Evrope, a je dal prednost Sixt Primorski, kjer verjamejo, da bo v prihodnji sezoni naredil korak naprej: "Tudi sam pričakujem, da bom stopil stopničko višje. Od mene je odvisno, koliko bom igral. Igral bom toliko, kolikor si bom zaslužil na treningih in tekmah," je še dejal Glas, ki ima za vzornika Luko Dončića in Gorana Dragića: "Kot ponosen Slovenec se zgledujem po njiju."