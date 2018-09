Obradović: Dončićeva zgodba je evropska realnost

Po evroligaškem slovesu Olimpije Željka Obradovića v Ljubljano ponesejo le še prijateljski obiski, kakšna pripravljalna tekma ali, konkretno v četrtek – slovo Boštjana Nachbarja in Sanija Bečirovića. "Z veseljem sem se odzval. Ni mi žal. To je bil lep večer. V prvi vrsti za igralca, ki sta pustila velik pečat v slovenski in evropski košarki, a verjamem, da tudi za vse, ki smo sodelovali," pravi 58-letni trenerski maček, ki se je enega od svojih devetih naslovov evropskega klubskega prvaka veselil prav v Sanijevi družbi. "Prav na njegovem primeru lahko zatrdim, da vse izhaja iz družine. Sani ima prelepo družino, kar sem že v Atenah povedal tudi očetu in mami. Eno je dober košarkar, še več pa je izjemna osebnost. Verjemite mi, da vedno, ko iščem igralce, upoštevam tudi njegov značaj. Res si ne želim problematičnih igralcev," pripoveduje izkušeni trener iz Čačka.

Ostaja na čelu Fenerbahčeja. Foto: Urban Urbanc/Sportida Od lepe košarke do lovorik

Z Bečirovićem je sodeloval pri Panathinaikosu. Pred tem je ob reprezentanci vodil beograjski Partizan, Joventut, madridski Real in Benetton (mimogrede, klub iz Trevisa je edini, ki ga je vodil, pa ni bil zmagovalec evrolige), v zadnjih petih letih pa sedi na klopi Fenrbahčeja. S carigrajskim klubom je bil enkrat prvak in še trikrat udeleženec zaključnega turnirja. Kako bo v novi sezoni? "Ko sestavim ekipo, sem vedno zadovoljen z njo. Cilj pa je igranje lepe košarke. V prvi vrsti moramo ustvariti dobro vzdušje v ekipi. To je predpogoj za vse ostalo," se je s pomenljivim nasmeškom napovedi napada na evropski vrh izognil Obradović, ki je ohranil glavnino zasedbe, dopolnila pa sta jo še Tyler Ennis in Joffrey Lauvergne, medtem ko bo občasni in bržčas tudi nekdanji slovenski reprezentant Alen Omić do nadaljnjega z ekipo le treniral.

"Dončićev odhod je evropska realnost"

Bo tekmecem v novi sezoni delo olajšano, ker je aktualni evropski klubski prvak Real ostal brez Luke Dončića, ki je pobral praktično vse lovorike, ki so bile na voljo? "Ne. Zakaj? Luka je res odigral odlično sezono. A priložnost je dobil tudi zaradi poškodb nekaterih drugih. Odigral pa je izjemno. V ligi NBA mu želim vse najboljše. To je usoda evropske košarke. Najboljši odhajajo. No, to pa je priložnost za mlade. Zato verjamem, da bo nova sezona ponudila priložnost novim obrazom. Naj pokažejo, kaj znajo," pravi trenerski mojster, ob vprašanju o Dončićevi karieri v ligi NBA pa na kratko dodaja: "Mislim, da bo dosegal veliko."

Obradović verjame, da se bo Dončić dokazal tudi v ligi NBA. Foto: Getty Images

Reprezentanca je pomembna, toda …

Ob pogovoru z Obradovićem pa seveda nismo mogli niti mimo vroče reprezentančne tematike, predvsem prenovljenega kvalifikacijskega sistema, na račun katerega so mnoge reprezentance, tudi slovenska in srbska, v boju za nastop na svetovnem prvenstvu 2019 zelo oslabljene. "Igralcem sem vedno govoril, da je igranje za reprezentance svojih držav izjemna priložnost. Zato tudi kot klubski trener svojim igralcem ne preprečujem selitev v izbrane vrste. Trdim pa, da sistem, ki je v veljavi, ni normalen. V prvi vrsti je slab za igralce. Prav zaradi tega sem vesel, da se je oblikovalo združenje evroligaških igralcev. Pričakujem njihovo stališče," je pogovor zaključil mož, ki je vrhove osvajal tudi v reprezentanci. Sprva kot aktivni košarkar, predvsem pa ob koncu preteklega tisočletja kot selektor tedanje ZR Jugoslavije.