Beno Udrih (še) ne bo sledil Nachbarju in Bečiroviću

Pretekli mesec je dopolnil 35 let. Za njim je po dolgih letih prva neameriška sezona, a po drugi strani sezona v dresu Žalgirisa iz Kaunasa, s katerim se je pod taktirko Šarunasa Jasikevičiusa zavihtel na zaključni turnir evrolige. Beno Udrih ob tem zagotavlja, da ima v sebi še dovolj goriva za nadaljevanje kariere. Že lep čas trenira in čaka na ustrezno ponudbo. "Rad bi še igral. Nekaj let. Bomo pa videli, koliko mi bo dalo zdravje," pravi izkušeni košarkarski legionar, ki se lahko pohvali tudi z dvema šampionskima prstanoma v ligi NBA.

