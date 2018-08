Čustveno slovo s solzami v očeh

Košarkarska simfonija, kot sta Sani Bečirović in Boštjan Nachbar poimenovala njuno poslovilno tekmo, je v polni meri uspela. Številne legende košarke so obogatile večer v Stožicah. Čustva so na koncu preplavila osrednja junaka, ki sta na najlepši možen način odkorakala v košarkarski pokoj, v katerem pa sta že nekaj časa zelo aktivna.

Zdaj je tudi uradno konec bogatih karier Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja, ki sta sicer tekmovalne čevlje postavila v kot že pred časom. Zaželela sta si še zadnjo košarkarsko simfonijo in jo dobila. V Slovenijo sta privabila številne ljudi iz košarke, ki so zaznamovali njuni karieri.

Približno šest tisoč ljudi se je v Stožicah zabavalo ob hudomušnih potezah nekdaj odličnih košarkarjev, ki so bogatili evropsko in tudi svetovno košarko, in tudi teh, ki so še aktivni.

Vse pa je bilo v znamenju glavnih akterjev, ki sta dosegla tudi prvi točki za svoje moštvo. Velika prijatelja sta se v prijateljskem slogu poslovila od navijačev. Z izenačenim rezultatom 100:100. Sicer hitrost ni bila na tisti ravni, ki smo jo bili vajeni od nekdanjih vrhunskih košarkarjev, zato pa ni manjkalo zabavnih potez. Sproščenost in zabava sta bili gonili sili, ki sta si ju želela ob slovesu, ki ga bosta za vse čase nosila v srcu in spominu.

"Malce imam treme. Vsem, ki ste se zbrali, se iz srca zahvaljujem. Čudovito je bilo. Spoštovanje vsem legendam, ki so si vzele čas in odigrale zadnjo tekmo z nama. Da še zadnjič vidimo sveti parket. Že v garderobi sem se vsem zahvalil, zdaj še enkrat, da so si vzeli čas. Zahvalil bi se družini, ki mi je vsako leto stala ob strani. V težkih trenutkih moje kariere. Vedno smo skupaj splavali," je ob slovesu dejal Sani, Boki pa ni mogel zadržati solza in kratko ter jedrnato dodal: "Zahvala vsem, ki ste si vzeli čas. Družina, hvala. Hvala Slovenija!"

Ekipa Sanija Bečirovića Spodnja vrsta: Saša Đorđević, Tone Krump, Memi Bečirović, Željko Obradović, Zoran Janković, Sani Bečirović, Šarunas Jasikevičius, Primož Brolih, Marco Belinelli, Rodrigo Dela Fuente, Vlado Ilievski Zgornja vrsta: Matjaž Smodiš, Dalibor Bagarić, Slavko Kotnik, Miroslav Raduljica, Primož Brezec, Pero Antić, Vladimir Boisa, Jasmin Hukić, Fragiskos Alvertis, Jurica Golemac, Dimirtis Diamantidis Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ekipa Boštjana Nachbarja Spodnja vrsta: Grega Nachbar, Zoran Martić, Jaka Lakovič, Samo Udrih, Marko Milić, Igor Rakočević, Boštjan Nachbar, Zoran Janković, Beno Udrih, Zoran Planinić, Goran Jagodnik, Boris Gorenc, Zmago Sagadin in Jure Zdovc Zgornja vrsta: Aleš Pipan, Rašo Nesterović, Erazem Lorbek, Uroš Slokar, Jiri Welsch, Nikola Vujčić, Smiljan Pavić in Nenad Krstić Foto: Urban Urbanc/Sportida

Velika prijatelja, ki sta bila med kariero v istih ekipah, prav tako pa sta si zrla iz oči v oči. Foto: Urban Urbanc/Sportida Rašo Nesterović in Marko Milić sta bila s Sanijem in Bokijem skupaj v reprezentanci, ki je leta 2005 v Beogradu sprožila košarkarsko navijaško evforijo. Medalje niso dočakali, so pa utrli pot naslednjim generacijam in zlasti lanski, ki je v Turčiji osvojila zlato medaljo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Jaka Lakovič je bil prav tako del takratne reprezentance, z Bokijem pa ga veže še ena skupna stvar. Barcelona. Oba sta namreč igrala za katalonskega giganta. Medtem ko ga s Sanijem veže Panathinaikos. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pero Antić in Igor Rakočević sta prav zaznamovala karieri Sanija in Bokija. Foto: Urban Urbanc/Sportida Poslovile so se tudi legendarne Zmajčice, ki so odplesale še zadnji skupni ples. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Uživale so kot v časih, ko smo jih videli poplesavati na tekmah košarkarske Olimpije. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na tekmi ni manjkalo niti znanih obrazov. Prišli so najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

nekdanji izvrstni boksar Dejan Zavec ..., Foto: Urban Urbanc/Sportida

najbolj vroči slovenski kolesar Primož Roglič ..., Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zoran Dragić, ki se vrača po drugi operaciji kolena ... Foto: Urban Urbanc/Sportida

Čustveno slovo Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Poslovila sta se od parketa, a ne od košarke. Foto: Urban Urbanc/Sportida