"Karkoli drugega, samo nič povezanega s košarko, nato se je zgodil zasuk"

V tokratni drugi karieri gostimo Boštjana Nachbarja, a smo v pogovor vključili tudi Sanija Bečirovića (pred letom je bil sicer že gost naše redne rubrike Druga kariera), s katerim se bosta od košarkarske kariere poslovila 30. avgusta (Košarkarska simfonija).

Do letošnjega leta je bil Nachbar, ki je poslovilno pismo po koncu kariere napisal maja letos, najvišje izbran slovenski košarkar na naboru lige NBA, dokler se ime Luka Dončić ni izstrelilo na tretje mesto. Bokija so Houston Rockets namreč leta 2002 izbrali kot petnajstega.

Presegel svoje sanje in želje. Grenak priokus je le, da z reprezentanco ni osvojil medalje.

Skupaj sta osvojila mladinsko zlato medaljo v Ohridu leta 2000, nista pa dočakala reprezentančne, kar je bila njuna želja. Foto: Vid Ponikvar In liga NBA mu je zaznamovala kariero, čeprav se ni končalo tako, kot si je želel. "Igrati v ligi NBA, biti v končnici in biti pomemben dejavnik, dosegati 14, 15 točk v povprečju. Ničesar ne obžalujem. Nasprotno. Če bi se vrnil 30 let v preteklost in bi mi kdo rekel, ti, dečko iz Dravograda, boš igral v ligi NBA, evropskih in svetovnih prvenstvih, bi ga čudno gledal. Presegel sem svoje sanje in želje. Morda je grenak priokus, da z reprezentanco nismo osvojili medalje. In morda to, da v ligi NBA nisem igral dlje. Vrnitev v NBA mi ni uspela," je Nachbar odgovoril na vprašanje, ali je zadovoljen s kariero, v kateri je med drugim z mlado reprezentanco leta 2000 v Ohridu osvojil evropsko prvenstvo.

Nato je nadaljeval: "Ko sem prišel zavestno v Evropo, sem želel igrati dve leti, vrata pa so se tam hitro zaprla. Lahko imaš malce sreče ali ne. Leta 2011 sem se že vrnil. V Charlotte sem šel na trening, imel dogovorjeno pogodbo, opravil trening, dejali so, da je vse super. Klub je medtem že začel priprave, njihov prvi organizator igre pa se je poškodoval. Dejali so mi, da bodo pripeljali novega, mene pa postavili pred vrata. S šestimi kovčki sem prišel v Charlotte. Lani sem v Detroitu srečal enega od takratnih pomočnikov, ki mi je dejal, da bi bil sicer nosilec. Nekatere stvari se ti morajo tudi sestaviti. In če bi se mi, bi do leta 2016 igral v ligi NBA in do konca ostal tam. Ampak na vse stvari ne moreš vplivati."

Profesionalna kariera Boštjana Nachbarja

1997–1998 Union Olimpija 1998–1999 Maribor Ovni 1999–2000 Pivovarna Laško 2000–2002 Benetton Treviso 2002–2004 Houston Rockets 2004–2006 New Orleans / Oklahoma City Hornets 2006–2008 New Jersey Nets 2008–2009 Dynamo Moscow 2009–2011 Efes Pilsen 2012 UNICS Kazan 2012–2013 Brose Baskets 2013–2015 FC Barcelona 2015–2017 Sevilla

Dolgo mislil, da po košarki v košarki ne bo delal

V karieri je igral proti številnim zvezdnikom, kot je Dirk Nowitzki. Foto: Getty Images Med kariero ni veliko razmišljal, kaj bo po tem, ko bo obesil košarko na klin, počel. Zato pa si je postavljal pravo podlago, zlasti ko je bil dober soigralec.

"Dolgo sem mislil, da po karieri ne bom več delal v košarki. Še pri 30 letih je bilo tako. Dejal sem si, karkoli drugega. A bolj ko je šla kariera h koncu, bolj so me zanimale povezave z ligo NBA. Skavting kot prvo, lani pa je prišla ideja za združenje igralcev evrolige. Najprej sem to službo vzel za nabiranje izkušenj, ampak me je povsem potegnilo noter, tako da v tem vidim dolgoročen izziv. Med kariero je zelo pomembno mreženje, saj spoznaš množico ljudi. Pa ne mislim tistih, ki bi radi bili prijatelji. Ampak tiste, ki so na lestvici popularnosti pod teboj. Nikoli ne veš, kdaj jih boš potreboval. V NBA je veliko takšnih zdaj na visokih položajih. Pomaga, če imaš dobre odnose z ljudmi. Maščuje se tistim, ki so arogantni. Vedno je dobro imeti lepe odnose s tistimi, ki ti hočejo dobro," so Bokijeve besede.

Ob tem odgovoru je Sani poudaril, da je bila njegova zgodba povsem drugačna, saj sta ga zaznamovali poškodba kolena in operacija, zato je bil že takrat primoran razmišljati drugače: "Ko se mi je to zgodilo, sem že začel gledati, kaj bi lahko v košarki še počel. Ali bi bil trener ali kaj drugega. Res je, da se fantje med kariero premalo ukvarjajo s tem, kaj bi lahko po koncu počeli. Obzorja moraš širiti, se izobraževati, več brati. Skratka, biti razgledan. Moraš imeti večjo širino. Najtežje je končati kariero, se zbuditi in vprašati, kaj zdaj."

Izbrali so ga, da pomaga ustvari sindikat košarkarjev v evroligi

"Dobri odnosi so pomembni in ti pridejo prav po koncu kariere." Foto: Vid Ponikvar Nachbarja je sindikat košarkarjev v evroligi povsem okupiral z delom, medtem ko Sani dela kot agent, najbolj pa ga je povleklo delo svetovanja košarkarjem med kariero.

In takšen sindikat bi Bečiroviću ob takratni operaciji prišel še kako prav, poudarja Nachbar: "To je bistvo tega. Da se postavijo standardi evrolige. Ne glede na to, v katerem klubu igraš, da so standardi. Ali so pri poškodbah, potovanjih med sezono, svetovanjih glede denarja, pri prehranjevanju ... Postaviti je treba standarde, da bo imel igralec, ne glede na to, kje bo igral, določene stvari pokrite. V Evropi je veliko stvari, ki so nedodelane in brez pravil. Košarkarji si želijo več regulative in pravil. Vendarle gre za najboljše igralce v Evropi. Do zdaj niso imeli glasu. Zdaj to končno obstaja. Smo še na začetku, a smo v kratkem času veliko naredili. Zdaj bodo sledila pogajanja v evroligi glede kolektivne pogodbe. Vse klavzule bodo notri, pod katerimi pogoji lahko igralci nastopajo v evroligi ..."

"Zgodba o Dončiću meče slabo luč na vse agente"

Eeden od pomembnih segmentov dela sindikata bo tudi ureditev povezanosti agentov. Nedavno smo lahko zasledili, kako se je pri Luki Dončiću, ki je prestopil v vrste Dallas Mavericks, pojavil agent, ki je želel pobrati provizijo prestopa.

"Odkrito povedano, ne poznam celotne zgodbe. Videl sem samo nekaj malega. Tudi agenti so ena od stvari, ki jo želimo v evroligi malce počistiti. Da bo bolj regulirano. Tako kot je v NBA, kjer združenje igralcev izdaja licence, kdo predstavlja igralce. Ideja, načrt je, da tudi v evroligi pridemo do tega. Vsi si to želijo," pravi Nachbar.

Sani je o tej temi dodal: "To mora biti urejeno, ker nobenemu velikemu agentu, ki dela po pravilih, ni v interesu, da tako kot pri Dončiću pride neki oportunist in skuša s spletkami v žep pospraviti denar ter tako meče slabo luč na vse agente."

Bokijev dolgoročni cilj je liga NBA, Sani bo ostal v Evropi

Boštjan Nachbar in Sani Bečirović uživata v tem, kar počneta po karieri. Oba pa imata tudi v drugi karieri visoke cilje. Foto: Jaka Lopatič Oba imata v košarki še visoke ambicije, a sta zadovoljna s tem, kar trenutno počneta. Čeprav je na prvi pogled videti, da si želita v bodoče opravljati različna dela, pa ju lahko na koncu potegne v iste vode, a na različnih celinah. Boki si namreč želi postati generalni direktor kakšnega od NBA-klubov, njegov prijatelj Sani pa se te funkcije prav tako ne bi branil, a ima v glavi še delo trenerja. Vendar v Evropi.

Preden bosta zakorakala proti dolgoročnemu cilju, ju čaka še poslovilna tekma v Stožicah (30. avgusta), kjer bosta imela ob sebi številne zvezdnike tega športa.