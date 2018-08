Spremembe v ligi NBA po vzoru Fibe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju ESPN bo eno izmed novih glavnih pravil čez lužo pravilo 14 sekund. Semafor se je do te sezone po skoku v napadu pomaknil na novih 24 sekund, zdaj bodo imeli v severnoameriški poklicni košarkarski ligi za ponovni napad na voljo 14 sekund. Enako pravilo se že izvaja v tekmovanjih pod okriljem Fibe in WNBA. V evropskih tekmovanjih se je sprememba izkazala za pozitivno, saj se je povišalo število metov na tekmo, kar je bil med drugim tudi Fibin cilj. V ligi NBA pa se z novim pravilom želijo predvsem izogniti zavlačevanju v končnici obračunov.

Med novimi pravili je tudi bolj dodelano pravilo "clear path" nešportnih napak, ko igralec prehaja v protinapad. Dva prosta meta in žoga s strani bosta napadalni ekipi dosojena, če:

bo napravljena osebna napaka med protinapadom nad katerimkoli košarkarjem napadalne ekipe,

bo prekršek storjen na nasprotnikovem delu igrišča in pred košarkarjem, ki gre z žogo v protinapad, ni nobenega obrambnega igralca,

se prekršek stori na način, da ekipa, ki gre v protinapad, ostane brez možnosti za dosego koša.

Hkrati bodo imeli sodniki večjo in hitrejšo možnost ogleda posnetkov v primeru nešportnih prekrškov tudi v povezavi s trenerji, sodniki in navijači.

Luka Dončić in Goran Dragić bosta v tej sezoni zastopala slovenske barve v ligi NBA. Foto: Vid Ponikvar

Odločitev 20. in 21. septembra

Odbor NBA bo za sprejetje treh novosti v ligi NBA glasoval 20. in 21. septembra. Novosti bodo sprejete, če bosta zanje glasovali vsaj dve tretjini odbora. Kot je poročal ESPN, je do želje po uvedbi pravila 14 sekund prišlo po ogledu posnetkov tekem pod okriljem Fibe, ki je tovrstno pravilo sprejela leta 2014. Vodstvo košarkarske lige NBA se je odločilo za uvedbo nekaterih sprememb, s katerimi upa, da se bo ritem igre pospešil predvsem v zaključkih tekem in da bo dogajanje na igrišču še zanimivejše za gledalce. Nova sezona lige NBA se bo začela 17. oktobra.

Spremembe tudi pri Fibi

Že konec junija so nekaj sprememb uvedli tudi pri Fibi. Košarkar bo v primeru tehnične napake izvajal en prosti met, po novem pa bo žoga po prostem metu pripadla ekipi, ki je imela žogo v lasti pred dosojeno tehnično napako. Fiba se želi s tem novim pravilom izogniti dvojni kazni. V primeru obojestranske osebne napake bosta oba košarkarja kaznovana enako. Fiba se je odločila tudi za strožje kaznovanje razburjanja strokovnega vodstva ekip. Če bo strokovni štab vztrajno vstajal iz območja klopi, bo trener kaznovan s tehnično napako, vsi preostali, ki bodo vpleteni v kakršnakoli negodovanja, pa bodo izključeni. Prav tako bo večji razpon možnosti ogleda posnetkov igre predvsem v zadnjih dveh minutah srečanja. Novosti bodo v veljavo stopile 1. oktobra.