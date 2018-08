Odom imel kar 12 kapi in šest srčnih napadov: Pravijo, da sem pravi čudež

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdaj odlični košarkar Lamar Odom je leta 2015 vzel prevelik odmerek drog, tako da so se borili za njegovo življenje. V komi je doživel kar 12 kapi in šest srčnih napadov, je priznal.

Lamar Odom, ki je zaznamoval ligo NBA in jo dvakrat z LA Lakers osvojil, prav tako bil zlat z ameriško reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Turčiji leta 2010, se je pojavil v javnosti in razkril del svoje težke zgodbe. Bil je gost v oddaji Kevina Harta, v kateri je povedal, kaj se je z njegovim telesom dogajalo, ko je bil v komi.

Leta 2015 je namreč v eni izmed javnih hiš v Nevadi vzel prevelik odmerek drog in končal v komi. Veliko so govorili, da je bližje smrti kot temu, da bo spet živel in zdrav.

Tri leta pozneje je svojo zgodbo razkril svetu: "Vsi zdravniki, ki me vidijo, pravijo, da sem hodeči čudež. Imel sem 12 kapi in šest srčnih napadov, ko sem bil v komi. Lepo je biti živ."