Odomova goljufija: s tujim urinom iz umetnega penisa na olimpijske igre

Tema, ki vodi k svetlobi oziroma "Darkness To Light" je težko pričakovana knjiga, ki bo izšla ob koncu meseca. V njej 39-letni Lamar Odom krepi položaj športnika, ki pozornosti ne pleni le na račun športnih aktivnosti, temveč tudi pestrega življenja, za katerega bi sicer le stežka dejali, da je zasebno. Košarkar, ki je bil pred 20 leti četrti izbor Drafta, je sicer v ligi NBA pustil viden igralski pečat. Igral je za Miami, Dallas in oba kluba iz Los Angelesa – Clippers in Lakers. S slednjim je bil dvakrat tudi prvak lige, pohvali pa se lahko še z mestom v peterki novincev in priznanjem za najboljšega šestega igralca lige. A mnogi so 208 centimetrov visokega Američana spoznali na drugačen način, ki so košarko nima prav veliko skupnega.

Foto: Getty Images

Lamar Odom je bil med drugim poročen s Khloe Kardashian, kar ga je postavilo na oder televizijskega šova, ki spremlja življenje te družine. Njegovo življenje pa so nato zaznamovale različne težave. Težave z drogami, alkoholom, nezvestobo, razuzdanim življenjem …Večkrat se je znašel na napačni strani zakona. Odvisnost je privedla do resnih zdravstvenih težav, zdravljenja … Pred časom je priznal,da je imel več infarktov. Tudi zaradi tega je njegova knjiga v ZDA zelo pričakovana. Še posebej po razkritju dela vsebine, ki govori o kar dva tisoč dekletih, s katerimi naj bi spal.

Z lažnim urinom v Atene

Kar nekaj prahu pa je v ZDA dvignilo tudi priznanje goljufije pred olimpijskimi igrami 2004. Odom je bil povabljen v reprezentanco ZDA, težavo pa je predstavljaj napovedan test nedovoljenih sredstev. Ker naj bi tedaj redno kadil travo, je bilo jasno, da se mu obeta izločitev s seznama potnike v Atene. Kot naj bi pojasnil v knjigi, pa se je odločil za goljufijo, saj je vedel, kdaj lahko pričakuje obisk pooblaščenega odjemalca vzorca urina. "Naročil sem umeten penis, v katerega je eden od trenerjev odtočil svoj urin. Ko je prišel kontrolor, sem v njegovi prisotnosti v poseben lonček oddal prav ta urin," razkriva ameriški zvezdnik.

Foto: Getty Images

Vrnitev pod koše

Odom je tedaj potoval na olimpijske igre, kjer se je Amerika predstavila z zvezdniško zasedbo (Tim Duncan, Allen Iverson, Dwyane Wade, LeBon James …), a se je morala na koncu zadovoljiti "le" z bronom. Šest let pozneje je bil nato Lamar član zlate reprezentance ZDA na svetovnem prvenstvu v Turčiji. Kmalu zatem je začela njegova igralska krivulja strmo padati. Vseeno vztraja, da še ni upokojeni košarkar. Po vseh zdravstvenih težavah se je namreč vrnil v trenažni pogon. Je član filipinske ekipe Mighty Sports, spogleduje pa se tudi s 3x3 košarko.